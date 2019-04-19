«Любите детей»: Ради сына Кержаков прекращает судебные тяжбы с бывшей женой

В социальных сетях футболист подробно описал ситуацию и отметил, что больше эту ситуацию комментировать не будет.

«Я решил прекратить бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями Миланы. Хочется быть с Артемием как можно чаще и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе. За 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним 6 раз. … На сегодняшний день условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь, это все закончится во вторник и наши с сыном встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 мин в закрытой комнате. Всем добра и любите своих детей», - сказал Александр Кержаков.