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«Любите детей»: Ради сына Кержаков прекращает судебные тяжбы с бывшей женой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Кержаков с сыновьями Игорем и Артемием

Фото: Instagram
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Об этом он рассказал в социальных сетях и отказался комментировать тему.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились летом 2015 года. А два года спустя объявили о расставании. Сразу после этого у супругов начались судебные тяжбы за право опеки сына Артемия (10 апреля малышу исполнилось 2 года, — прим. ред.). Первые заседания Кержаков проиграл.

Сегодня он объявил, что прекращает судебные тяжбы. На такой шаг он пошел, чтобы спокойно видеться с сыном, который будет жить с матерью.

В социальных сетях футболист подробно описал ситуацию и отметил, что больше эту ситуацию комментировать не будет.

«Я решил прекратить бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями Миланы. Хочется быть с Артемием как можно чаще и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе. За 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним 6 раз. На сегодняшний день условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь, это все закончится во вторник и наши с сыном встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 мин в закрытой комнате. Всем добра и любите своих детей», - сказал Александр Кержаков.

Двухлетний Артемий — третий ребенок Кержаков. Старшую дочь Дарью ему родила первая жена Мария Голова. Брак распался через пять лет. В 2013 году во время отношений с Екатериной Сафоновой у Кержакова родился сын Игорь. После разрыва отношений суд присудил опеку отцу. Третий ребенок футболиста по соглашению сторон будет жить с матерью.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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