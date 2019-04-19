«Любите детей»: Ради сына Кержаков прекращает судебные тяжбы с бывшей женой

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились летом 2015 года. А два года спустя объявили о расставании. Сразу после этого у супругов начались судебные тяжбы за право опеки сына Артемия (10 апреля малышу исполнилось 2 года, — прим. ред.). Первые заседания Кержаков проиграл.
Сегодня он объявил, что прекращает судебные тяжбы. На такой шаг он пошел, чтобы спокойно видеться с сыном, который будет жить с матерью.
В социальных сетях футболист подробно описал ситуацию и отметил, что больше эту ситуацию комментировать не будет.
«Я решил прекратить бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями Миланы. Хочется быть с Артемием как можно чаще и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе. За 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним 6 раз. … На сегодняшний день условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь, это все закончится во вторник и наши с сыном встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 мин в закрытой комнате. Всем добра и любите своих детей», - сказал Александр Кержаков.
Двухлетний Артемий — третий ребенок Кержаков. Старшую дочь Дарью ему родила первая жена Мария Голова. Брак распался через пять лет. В 2013 году во время отношений с Екатериной Сафоновой у Кержакова родился сын Игорь. После разрыва отношений суд присудил опеку отцу. Третий ребенок футболиста по соглашению сторон будет жить с матерью.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram