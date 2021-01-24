Федосеева-Шукшина ради здоровья экс-мужа Алибасова хочет отменить развод

Напомним, что брак был для Бари Алибасова шестым, а для Лидии Федосеевой-Шукшиной — пятым. У продюсера есть 35-летний сын Бари. А у актрисы — дочь Анастасия от первого мужа Вячеслава Воронина, дочери Мария и Ольга от второго супруга Василия Шукшина.

Алибасова и Федосееву-Шукшину связывали долгие года дружбы. Они знакомы 30 лет, и за это время им не раз приписывали роман, несмотря на то, что они каждый раз связывали себя узами брака с другими людьми. Лидия Федосеева-Шукшина даже ездила на гастроли с группой «На-На».

24 декабря Пресненский суд Москвы развел знаменитостей. Адвокаты актрисы рассказали, что нервотрепка с мужем сказалась на ее здоровье. «Лидия Николаевна, думая о своем будущем, попросила меня поторопиться с разводом. Она не хочет уходить в вечность, к Василию Макаровичу в качестве жены Алибасова», — прокомментировали представители Федосеевой-Шукшиной.

К слову, недавно мы писали, как Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о скандале после известия о любовнице Бари Алибасова. Актриса отметила, что была в шоке, и считает, что продюсер попросту ее использовал.