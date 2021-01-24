Федосеева-Шукшина ради здоровья экс-мужа Алибасова хочет отменить развод
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
В январе Лидия Федосеева-Шукшина сделала шокирующее заявление: «Хочу развод с Бари отменить». А после передала трубку Бари Алибасову. Они были вместе. 73-летний супруг в свою очередь сообщил, что хочет отказаться от апелляции по поводу квартиры в Новой Москве. Вместе они попросили адвоката подготовить два новых документа в суд. В комментарии изданию «Комсомольская правда», адвокат семьи рассказала: «По просьбе Лидии Николаевны и Бари Каримовича мы подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. Собеседование сторон еще не назначено, жалобу пока не рассмотрели». Издание также подчеркнуло, что ближайшее окружение 73-летнего продюсера пытается удержать его от «неверного» шага. Одни просят не отзывать апелляцию на квартиру в Новой Москве. Другие, наоборот, просят жалобу на развод отменить.
Фото: @alibasov_nana / Instagram
Напомним, что брак был для Бари Алибасова шестым, а для Лидии Федосеевой-Шукшиной — пятым. У продюсера есть 35-летний сын Бари. А у актрисы — дочь Анастасия от первого мужа Вячеслава Воронина, дочери Мария и Ольга от второго супруга Василия Шукшина.
Алибасова и Федосееву-Шукшину связывали долгие года дружбы. Они знакомы 30 лет, и за это время им не раз приписывали роман, несмотря на то, что они каждый раз связывали себя узами брака с другими людьми. Лидия Федосеева-Шукшина даже ездила на гастроли с группой «На-На».
24 декабря Пресненский суд Москвы развел знаменитостей. Адвокаты актрисы рассказали, что нервотрепка с мужем сказалась на ее здоровье. «Лидия Николаевна, думая о своем будущем, попросила меня поторопиться с разводом. Она не хочет уходить в вечность, к Василию Макаровичу в качестве жены Алибасова», — прокомментировали представители Федосеевой-Шукшиной.
К слову, недавно мы писали, как Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о скандале после известия о любовнице Бари Алибасова. Актриса отметила, что была в шоке, и считает, что продюсер попросту ее использовал.
Фото и видео: @alibasov_nana / Instagram, Starface.ru
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