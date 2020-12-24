Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов развелись после двух лет брака

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. Но всего полтора года спустя стало известно, что актриса подала на развод с пятым супругом. Она рассказала, что больше не может терпеть постоянные скандалы вокруг имени Бари и его разборки с ее младшей дочерью Ольгой. К тому же свою роль сыграло то, что муж практически отобрал у нее квартиру, переписав ее на своего помощника. Позже по решению суда Алибасов вернул недвижимость.

После первой попытки развестись супруги отозвали заявления. Алибасов признался, что не хочет разводиться. Но после он стал вести себя странно: публиковать пикантные видео с молодой помощницей-массажисткой, а после и вовсе заявил, что она ждет от него ребенка. Правда, вскоре все это безобразие он удалил со своей страницы в Instagram, а фото с Федосеевой-Шукшиной оставил.