Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов развелись после двух лет брака
Фото: www.instagram.com/alibasov_nana/
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. Но всего полтора года спустя стало известно, что актриса подала на развод с пятым супругом. Она рассказала, что больше не может терпеть постоянные скандалы вокруг имени Бари и его разборки с ее младшей дочерью Ольгой. К тому же свою роль сыграло то, что муж практически отобрал у нее квартиру, переписав ее на своего помощника. Позже по решению суда Алибасов вернул недвижимость.
После первой попытки развестись супруги отозвали заявления. Алибасов признался, что не хочет разводиться. Но после он стал вести себя странно: публиковать пикантные видео с молодой помощницей-массажисткой, а после и вовсе заявил, что она ждет от него ребенка. Правда, вскоре все это безобразие он удалил со своей страницы в Instagram, а фото с Федосеевой-Шукшиной оставил.
И все же Лидия Федосеева-Шукшина решила расторгнуть брак, заявив, что ей все надоело.
24 декабря Пресненский суд Москвы развел знаменитостей, сообщает «СтарХит». Адвокаты актрисы рассказали, что нервотрепка с мужем сказалась на ее здоровье. «Лидия Николаевна, думая о своем будущем, попросила меня поторопиться с разводом. Она не хочет уходить в вечность, к Василию Макаровичу в качестве жены Алибасова», — прокомментировали представители Федосеевой-Шукшиной.
Брак был для Бари Алибасова шестым, а для Лидии Федосеевой-Шукшиной — пятым. У продюсера есть 35-летний сын Бари. А у актрисы — дочь Анастасия от первого мужа Вячеслава Воронина, дочери Мария и Ольга от второго супруга Василия Шукшина.
Алибасова и Федосееву-Шукшину связывали долгие года дружбы. Они знакомы 30 лет, и за это время им не раз приписывали роман, несмотря на то, что они каждый раз связывали себя узами брака с другими людьми. Лидия Федосеева-Шукшина даже ездила на гастроли с группой «На-На».
Фото и видео: Instagram Бари Алибасова
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