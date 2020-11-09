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Все надоело: Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым после двух лет брака

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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина до свадьбы были знакомы много лет

Фото: www.instagram.com/alibasov_nana/

Народная артистка РСФСР сообщила через адвокатов, что больше не хочет иметь ничего общего с шоуменом.

В ноябре 2018 года Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов удивили общественность своей свадьбой. Супруги до бракосочетания были знакомы четверть века, но семейная жизнь знаменитостей оказалась намного короче.

Уже через год после свадьбы в семье актрисы и продюсера стали происходить странные вещи, ставшие достоянием общественности. В августе 2020-го стало известно, что Алибасов подал на развод, но после отозвал заявление, отметив в эфире ток-шоу, что хочет сохранить семью.

Теперь стало известно, что на расторжение брака подала Лидия Федосеева-Шукшина, которой надоели скандалы в семье, разборки с имуществом и постоянные ссоры с родственниками.

Фото: www.instagram.com/alibasov_nana/

Адвокат народной артистки Юлия Вербицкая-Линник сообщила «СтарХиту», что ее подзащитную обижает факт того, что Алибасов в интервью нелестно отзывается о ее дочери Ольге и то, что он постоянно твердит о разводе. Это стало причинами невозможности сохранить семью.

«Для нее это сложное решение», — рассказала адвокат, добавив, что в социальных сетях Бари Алибасов стал публиковать фото с танцовщицами и массажисткой. К тому же, по словам Вербицкой-Линник, вызывающе себя ведет помощница Алибасова, утверждающая, что живет с ним.

Отношения супругов начали портиться после того, как продюсер переписал на своего помощника квартиру супруги. Лидия Федосеева-Шукшина долго и с помощью адвокатов и общественности пыталась вернуть недвижимость, в итоге это у нее получилось.

Напомним, что для актрисы брак стал пятым, а для продюсера — шестым.

Фото и видео: Instagram Бари Алибасова, телеканал НТВ

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