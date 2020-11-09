Все надоело: Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Бари Алибасовым после двух лет брака

В ноябре 2018 года Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов удивили общественность своей свадьбой. Супруги до бракосочетания были знакомы четверть века, но семейная жизнь знаменитостей оказалась намного короче.

Уже через год после свадьбы в семье актрисы и продюсера стали происходить странные вещи, ставшие достоянием общественности. В августе 2020-го стало известно, что Алибасов подал на развод, но после отозвал заявление, отметив в эфире ток-шоу, что хочет сохранить семью.

Теперь стало известно, что на расторжение брака подала Лидия Федосеева-Шукшина, которой надоели скандалы в семье, разборки с имуществом и постоянные ссоры с родственниками.