Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина разводятся через полтора года после свадьбы

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились осенью 2018 года после 25 лет дружбы, чем немало удивили своих поклонников. Многие тогда порадовались, что 71-летний продюсер и 80-летняя народная артистка обрели наконец-таки личное счастье. Но их брак продлился меньше двух лет.

Стало известно, что Бари Алибасов подал на развод сразу же, как выписался из психиатрической клиники, куда его поместил сын. Представлять интересы шоумена будет адвокат Сергей Жорин, который вел развод Петросяна и Степаненко, сообщает «СтарХит» и приводит фото заявления Алибасова.

Причиной своего решения Алибасов указал непримиримые разногласия. «У Лиды в семье творится непонятно что, надо разводиться, — цитирует издание шоумена. — Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть».

Однако поклонники пары уверены: камнем преткновения стала квартира, которую Федосеева-Шукшина переписала на мужа, чтобы обезопасить ее от алчных родственников, которые долгие годы бьются за ее жилплощадь. Однако и муж оказался непрост: Алибасов сразу же переоформил жилплощадь на своего помощника, сейчас квартира арестована.