Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о скандале после известия о любовнице Бари Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина в эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале рассказала о скандале, который последовал за объявлением Бари Алибасова, что у него есть любовница. По его словам, роман длился уже несколько месяцев – он объявил об этом в конце ноября.

Федосеева-Шукшина заявила, что шокирована, и уверена, что продюсер просто использовал ее. Поженились они два года назад, но идиллию разрушил скандал из-за недвижимости. Актриса подписала дарственную в адрес Бари Алибасова на одну из своих квартир, а тот передал ее помощнику. Узнав об этом, Федосеева-Шукшина подала в суд, чтобы вернуть себе имущество.

«Мы выиграли суд первой инстанции. И я хочу сказать спасибо Александру Бастрыкину, который взял дело под личный контроль и всем, кто помогал нам бороться», – сказала она в эфире. Участие в телешоу актриса приняла по видеосвязи.

Новым шоком стало заявление Алибасова о любовнице. Участники передачи предположили, что продюсер попросту пиарится на личной жизни.

Актриса рассказала, что была настолько возмущена, что ее друзья боялись звонить ей и спрашивать об инциденте. Она попыталась выяснить все с самим Алибасовым, но тот только обвинял всех.

Сейчас Федосеева-Шукшина подала на развод и ждёт расторжения брака.