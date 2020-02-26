37-летняя Наталья Водянова удивляет и вдохновляет своих поклонников тем, что успевает заниматься благотворительностью, принимать участие в крупнейших модных показах, сниматься для глянца, а главное — заботиться о пятерых детях и невероятно выглядеть. Наталья опубликовала в Instagram фото, которое в очередной раз доказало, насколько безупречна ее внешность. На снимке Водянова позирует в жакете Yeves Saint Laurent, высоких кожаных сапогах с широким голенищем и черных мини-шортах, которые подчеркнули ее стройные бесконечные ноги и идеальную фигуру. «Невероятная! Красивая мама. Как у вас хватает энергии управляться со всем? Дети, бизнес и выглядеть так?», «Определенно — королева красоты», «Какие ноги!», «Секси мама», «Фантастическая фигура!», «Шикарный образ», — написали Наталье Водяновой в комментариях.Поклонники одной из самых востребованных российских моделей не скупятся на комплименты, когда обсуждают ее модные образы. Особые похвалы Наталья получает, когда делится с подписчиками фотографиями с детьми, и особенно — с 18-летним сыном Лукасом. Когда они позируют рядом, то выглядят ровесниками. Кстати, Наталья Водянова гордится тем, что Лукас вслед за ней пробует себя как модель: он принимал участие уже в нескольких показах крупных Домов моды. Фото и видео: Instagram, East NewsПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!