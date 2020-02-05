Костюм цвета сакуры и грубые кеды: Наталья Водянова показала, как добавить «перчинку» в нежный образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Водянова расслабленно позирует в интерьере своего дома. На ней – легкий костюм-двойка из приталенного жакета с накладными карманами и укороченных брюк. Зефирно-розовый цвет, который поклонники сравнили с цветами сакуры, модель зарифмовала с высокими вязаными носками с ярко-красным акцентом. Женственный аутфит разбавлен деталью в духе спортшик – кедами на массивной подошве с контрастом черного и белого.
Домашний образ модели восхитил поклонников. «Наталья, вы прекрасны, как нежный цветок сакуры», «Наташ, безумно вам идет такой оттенок розового», «Очень вкусное сочетание – красный с розовым. Вы красотка!», «Какие кеды бомбические!», «Наталья, какая же вы классная!», «Умница, красавица», «Натали зефирная», «Всегда молодая», «Наталья, вы прям юная девчушка-подросток» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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