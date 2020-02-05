Костюм цвета сакуры и грубые кеды: Наталья Водянова показала, как добавить «перчинку» в нежный образ

Домашний образ модели восхитил поклонников. «Наталья, вы прекрасны, как нежный цветок сакуры», «Наташ, безумно вам идет такой оттенок розового», «Очень вкусное сочетание – красный с розовым. Вы красотка!», «Какие кеды бомбические!», «Наталья, какая же вы классная!», «Умница, красавица», «Натали зефирная», «Всегда молодая», «Наталья, вы прям юная девчушка-подросток» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!