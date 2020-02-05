passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Костюм цвета сакуры и грубые кеды: Наталья Водянова показала, как добавить «перчинку» в нежный образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Фото: Instagram

Наталья Водянова показала, как сделать романтичный образ более дерзким. 37-летняя супермодель совместила нежную пастельную гамму, четкий контраст и даже нашла стильное применение забавным вязаным носкам.

Водянова расслабленно позирует в интерьере своего дома. На ней – легкий костюм-двойка из приталенного жакета с накладными карманами и укороченных брюк. Зефирно-розовый цвет, который поклонники сравнили с цветами сакуры, модель зарифмовала с высокими вязаными носками с ярко-красным акцентом. Женственный аутфит разбавлен деталью в духе спортшик – кедами на массивной подошве с контрастом черного и белого.

Домашний образ модели восхитил поклонников. «Наталья, вы прекрасны, как нежный цветок сакуры», «Наташ, безумно вам идет такой оттенок розового», «Очень вкусное сочетание – красный с розовым. Вы красотка!», «Какие кеды бомбические!», «Наталья, какая же вы классная!», «Умница, красавица», «Натали зефирная», «Всегда молодая», «Наталья, вы прям юная девчушка-подросток» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!