Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум

Вчера в 23:57Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиумКомментарии17-летний Лукас Портман поучаствовал в своем первом показе.«Лукас, я твой самый главный фанат! Мой мальчик участвует в своем первом шоу», — написала супермодель в блоге. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 21 Июн 2019 в 1:25 PDT Текст: Роза ВетроваФото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!Тегидети звездНаталья ВодяноваОбсудитьПопулярноеЗагрузка...SearchГороскопЗагрузка...