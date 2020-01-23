Наталья Водянова удивила поклонников необычным образом в свитере с перьями: «Где купили такой?»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Наталья Водянова принимает участие в заседаниях на актуальные темы в рамках Давосского экономического форума. Об этом модель рассказывает в своем микроблоге.
Однако подписчиков Водяновой интересуют не только ее общественные дела. Неизменно их внимание приковано к образам одной из самых красивых успешных женщин в мире. Так, фолловеры поинтересовались у Натальи, где она купила свитер с перьями, в котором она позировала на одной из фотографий.
«Вы суперовская женщина», «Самая красивая!», «Классная», «Невероятный свитер. Где покупали такой?», — посыпались комплименты и вопросы.
На днях в Сети обсуждали фотографию Натальи Водяновой с 18-летним сыном Лукасом. Поклонники модели отметили, что она выглядит не как мама, а как ровесница своего взрослого отпрыска. Поздравляя сына с совершеннолетием, Наталья призналась, что навеки является его фанатом.
Всего у модели пятеро детей: трое старших от бывшего мужа Джастина Портмана, а двое маленьких сыновей — от миллиардера Антуана Арно, который недавно сделал ей предложение руки и сердца.
Фото и видео: Instagram
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