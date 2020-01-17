«Будто не мама, а девушка»: Наталья Водянова покорила Сеть неувядающей молодостью на фото с взрослым сыном

«Вы нереально красивая и молодая», «Как будто не с мамой, а с девушкой он», «Машуня не узнала Лукаса и говорит: это Наташин парень?», «Как брат с сестрой», «Какие вы классные😍 как погодки👍 глядя на Лукаса видно, как он мамой гордится и в работе и что выглядит, как сестра», «Мама просто девочка! Так классно», «Боже мой, ну как можно так шикарно выглядеть?!? Поделитесь лайфхаками», «Похож как на маму сынок», «Сыночек тоже красавец», — комментируют подруги и подписчики.

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Наталья впервые стала мамой за два месяца до своего 20-летия — сын Лукас родился 20 декабря 2001 года, его отцом стал британский аристократ Джастин Портман. «Заводить детей тогда было настоящим безумием. Но я была влюблена, и это казалось важнее всего другого на свете», — говорила модель.

Возлюбленному российская модель родила еще двоих детей — дочь Неву (2006) и сын Виктор (2007), однако с браком у них так и не сложилось. Зато в этом году Наталья Водянова наконец получила предложение и сердца от своего нынешнего бойфренда Антуана Арно, которому родила двоих сыновей — Максима в 2014 году и Романа в 2016 году.

А как считаете вы, лучше быть «молодой» мамой, или все же иметь с детьми более серьезную разницу в возрасте?