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«Ева»: Светлана Бондарчук показала смелое фото с открытой спиной и получила сотни комплиментов

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram

Модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук опубликовала в социальной сети смелое видео, в котором появляется с обнаженной спиной. Кадры получились настолько впечатляющими, что многие подписчики Бондарчук с трудом могли выразить эмоции словами.

«Солнце, я становлюсь твоим лучом. Я режу кожу и оголяю нервы непритворно, соли не будет мало тем, кто станет первым. Слово утонет в голосе минутной боли. Больше не осталось ничего. Больше не осталось ничего - теперь мне путь свободен», — подписала Светлана Бондарчук видео стихами Иосифа Бродского.

«Огонь», «На это можно смотреть вечно», «Очень!», «Ева», «Классная», «С ума сойти», — Светлана Бондарчук получила сотни комплиментов от восторженных и даже ошеломленных подписчиков, многие и которых в комментариях оставили лишь смайлики в виде огня и сердечек.

Светлана Бондарчук ярая противница эйджизма. И своим примером 51-летняя красавица показывает, что жизнью надо наслаждаться по полной. Светлана часто публикует в Instagram фото и видео, в которых показывает свою природную красоту и демонстрирует идеальную фигуру.

Каждый ее пост в социальной сети дает повод для обсуждений: многие хвалят ее за смелость, другие упрекают Бондарчук в том, что она ведет себя не по возрасту.

Как вам новое видео Светланы, понравилось?

Фото и видео: Instagram

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