«Ева»: Светлана Бондарчук показала смелое фото с открытой спиной и получила сотни комплиментов

«Огонь», «На это можно смотреть вечно», «Очень!», «Ева», «Классная», «С ума сойти», — Светлана Бондарчук получила сотни комплиментов от восторженных и даже ошеломленных подписчиков, многие и которых в комментариях оставили лишь смайлики в виде огня и сердечек.

Светлана Бондарчук ярая противница эйджизма. И своим примером 51-летняя красавица показывает, что жизнью надо наслаждаться по полной. Светлана часто публикует в Instagram фото и видео, в которых показывает свою природную красоту и демонстрирует идеальную фигуру.

Каждый ее пост в социальной сети дает повод для обсуждений: многие хвалят ее за смелость, другие упрекают Бондарчук в том, что она ведет себя не по возрасту.

Как вам новое видео Светланы, понравилось?