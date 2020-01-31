«Ева»: Светлана Бондарчук показала смелое фото с открытой спиной и получила сотни комплиментов
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Фото: Instagram
«Солнце, я становлюсь твоим лучом. Я режу кожу и оголяю нервы непритворно, соли не будет мало тем, кто станет первым. Слово утонет в голосе минутной боли. Больше не осталось ничего. Больше не осталось ничего - теперь мне путь свободен», — подписала Светлана Бондарчук видео стихами Иосифа Бродского.
«Огонь», «На это можно смотреть вечно», «Очень!», «Ева», «Классная», «С ума сойти», — Светлана Бондарчук получила сотни комплиментов от восторженных и даже ошеломленных подписчиков, многие и которых в комментариях оставили лишь смайлики в виде огня и сердечек.
Светлана Бондарчук ярая противница эйджизма. И своим примером 51-летняя красавица показывает, что жизнью надо наслаждаться по полной. Светлана часто публикует в Instagram фото и видео, в которых показывает свою природную красоту и демонстрирует идеальную фигуру.
Каждый ее пост в социальной сети дает повод для обсуждений: многие хвалят ее за смелость, другие упрекают Бондарчук в том, что она ведет себя не по возрасту.
Как вам новое видео Светланы, понравилось?
Фото и видео: Instagram
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