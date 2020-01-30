«Провокационно»: Светлана Бондарчук заинтриговала поклонников фото в расстегнутом блейзере
«Безумно сложно войти в рабочий ритм. Так много планов и проектов, которые для меня важны» — прокомментировала пост Светлана. Напоминаем, что недавно светская львица вернулась с отдыха на Мальдивских островах.
Фото: Instagram
Бондарчук приняла участие в новой модной съемке, продемонстрировав дерзкий аутфит. На ней — костюмная двойка цвета пыльной розы с классическими свободными брюками высокой посадки и двубортный пиджак, надетый на голое тело. Ничего лишнего — только винтажные белые лодочки на невысоком каблуке и пара акцентов в виде ювелирных украшений.
Фолловеры оценили смелый look и не жалели комплиментов. «Красивый цвет костюма, вас очень идет», «Вы супер!», «Очен стильная, красивая и молодая женщина, очень умная и приятно за вами наблюдать», «Какой костюм! Взрыв мозга!», «Света, вы прекрасны», «Провокационно» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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