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«Богиня!» В Сети обсуждают Светлану Бондарчук в «невидимом» купальнике

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук в отпуске

Фото: Instagram

Фотографией модели поделился ее любимый мужчина.

Светлана Бондарчук на днях опубликовала пост, в котором поразилась, насколько в нашей стране развит эйджизм. Женщин критикуют за возраст, внешность и отношения. Светлана поразилась, что травлей занимаются сами же женщины.

Подруги поддержали модель и бизнес-вумен, посоветовав не обращать внимания на людей, у которых в жизни мало положительных эмоций и выплескивающих негатив в социальных сетях. Яна Рудковская назвала таких людей закомплексованными.

И теперь Светлана Бондарчук опять дала повод обсуждать ее. Вернее, это сделал ее любимый мужчина Сергей Харченко, опубликовавший в своем микроблоге селфи Светланы в «невидимом» купальнике телесного цвета.

«Go! Go! Go!», — подписал снимок Сергей, подстегивая любимую делать больше подобных фотографий.

Подписчики Сергея Харченко, глядя на природную красоту Светланы Бондарчук, осыпали ее комплиментами.

«Отпад!», «Ничего себе!», «Красотка! Такой фигуре только позавидовать», «Богиня!», «Браво! Умница и красавица», — написали в комментариях.

Жизнь Светланы Бондарчук заиграла новыми красками после развода с Федором Бондарчуком, в браке с которым она прожила более 20 лет. После расставания с режиссером Светлана окунулась в новую любовь, много путешествует и делится с подписчиками фотографиями, под которыми фолловеры модели оставляют сотни комментариев. Одни хвалят ее за естественность и умение радоваться каждой минуте, другие попрекают возрастом и недостойным поведением.

А что вы думаете о подобных фотографиях?

Фото и видео: Instagram

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