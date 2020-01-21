«Богиня!» В Сети обсуждают Светлану Бондарчук в «невидимом» купальнике

Подруги поддержали модель и бизнес-вумен, посоветовав не обращать внимания на людей, у которых в жизни мало положительных эмоций и выплескивающих негатив в социальных сетях. Яна Рудковская назвала таких людей закомплексованными.

И теперь Светлана Бондарчук опять дала повод обсуждать ее. Вернее, это сделал ее любимый мужчина Сергей Харченко, опубликовавший в своем микроблоге селфи Светланы в «невидимом» купальнике телесного цвета.

«Go! Go! Go!», — подписал снимок Сергей, подстегивая любимую делать больше подобных фотографий.