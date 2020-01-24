«Все заканчивается, но не фото с каникул»: 51-летняя Бондарчук и 49-летняя Хмельницкая устроили битву бикини
Светлана Бондарчук и Алена Хмельницкая похвастались стройными фигурами в купальниках.
«Хотела бы всем пожелать доброго утра, прекрасного настроения, солнца, крепких нервов, юмора, и сказать, что я уже в Москве и готова к труду и обороне», — Алена Хмельницкая, которая недавно вернулась с Бали.
«Все хорошее заканчивается, только не фотографии с Мальдивских каникул. Помучаю еще немного, ну а потом снежная Москва», — ностальгирует Светлана Бондарчук.
Чья фотография вам нравится больше?
Фото и видео: instagram
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