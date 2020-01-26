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«Синдром Рудковской»: в Сети обсуждают пляжное фото Светланы Бондарчук

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram Светланы Бондарчук

Модель и главный редактор еженедельника Hello! дразнит подписчиков своего Instagram.

Поклонники 51-летней Светланы Бондарчук восхищаются ее по-девичьи стройной фигурой и длинными ногами. Каждый снимок в блоге модели и главного редактора еженедельника Hello! собирает множество восторженных комментариев, однако находятся и те, кто добавляет свою ложку дегтя.

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🐈

Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

«Не могут ноги быть такими длинными))», «Синдром Рудковской», «Света, че с ногами? Или ракурс», «Ай-яй-яй, кто это тут балуется фотошопом?😎 Правая ножка длиннее левой. Я измерила», «Да уж, переборщили с фотошопом», «Правая нога длиннее левой и намного», «Мне одной кажется что без фотошопа не обошлось?», — высказываются одни.

«Это так здорово, когда ножки длинные, стройные и ещё и загорать умеют) Мои вечно как два пухлых беляша», «Какая вы молодец, супер выглядите!», «Самые офигенные ноги инстаграмма», «Бесконечные ногииииии», «Какие надо пить витамины, чтобы выросли такие ножки», «Ноги 👣 как символ бесконечности», «Бесконечно красивые ноги!!!!!», «Ноги — бесконечность 😍», «Вот это ноги: всем ногам ноги!», «Такие ноги даются лишь немногим», «Ноги просто бесконечны!» — пишут другие.

А вам нравится Светлана Бондарчук?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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