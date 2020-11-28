«Фиалка»: Вера Брежнева предстала в ярком образе

Поклонники не устают засыпать любимую певицу комплиментами по поводу свежих фото, которые она выкладывает на своей страничке в Instagram. Бывшая солистка «ВИА Гры» действительно выглядит отлично — на новом селфи она позирует с интересным макияжем. На глазах у Веры лавандовые тени с шиммером, а на губах сияет розоватый глянцевый блеск.

В комментариях под публикацией можно увидеть множество приятных слов. «Блестящая», «Красавица неописуемая», «Наша любимая Верочка», «Ты великолепная», «Самая женственная и сексуальная артистка нашей эстрады», «Фиалка», «Вы обворожительны», «Самая лучшая и яркая», «Жизнерадостная и излучающая добро девушка», «Самая яркая красавица в мире!», — пишут ей.