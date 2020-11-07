«Шикарные!» Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра»
Фото: @viagra_official / Instagram
В эфире популярного шоу на Первом канале Константин Меладзе представил публике обновленный состав популярной группы «ВИА Гра». В этом году легендарному трио исполняется уже 20 лет, к слову, и состав группы менялся 20 раз. На своей странице в Instagram композитор написал: «День X настал: сегодня в 23:30 смотри — новый состав группы ВИА ГРА и Константин Меладзе раскроют все тайны. И это бомба, гарантируем». В 21-й состав группы вошли три девушки: София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова. София — самая младшая из участниц, ей всего 19 лет. Она познакомилась с Константином во время участия в шоу «Голос. Дети» в Украине.
Единственной участницей, оставшейся после распада предыдущего состава, стала Ульяна Синецкая, впервые представшая публике еще в 2018 году. Ксения Попова — экс-участница шоу «X-фактор» в Украине, прославившаяся на всю страну после выхода клипа на YouTube, собравшего 8 миллионов просмотров.
Фолловеры остались в восторге от выступления девушек и написали в Сети: «Шикарные!», «Выглядят как самая юная ВиаГра», «Какие красивые девочки», «Красавицы. Спасибо, Константин, что всегда выбираете красивых девушек с прекрасными голосами, чтобы мы могли наслаждаться этим божеством», «Да классные девчонки».
Фото: @sinetskayaulyana / Instagram
Напомним, что в 2018 году продюсер и композитор Константин Меладзе представил публике новый состав группы «ВИА Гра». На смену 25-летней Анастасии Кожевниковой, покинувшей трио по истечении контракта, пришла 23-летняя Ульяна Синецкая, запомнившаяся зрителям по участию в шоу «Голос» и «Новая Фабрика звезд».
Фото: @sinetskayaulyana / Instagram
Группа «ВИА Гра» существует на сцене уже двадцать лет. За годы творчества в группе сменилось множество участниц, но дольше всего на сцене задержалось трио победительниц шоу «Хочу в ВИА Гру» — ими стали Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег. В таком составе «ВИА Гра» выступала с октября 2013 года по март 2018 года, когда на смену 28-летней Мише, ушедшей в декрет, пришла 26-летняя Ольга Меганская. «Золотым» составом «ВИА Гры» по праву считают трио Веры Брежневой, Анны Седоковой и Надежды Грановской.
А кто ваша любимая участница группы «ВИА Гра»? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @meladzemusic, @viagra_official, @xseniyapopova, @sinetskayaulyana, @sofia_tarasova / Instagram
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