«Шикарные!» Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра»

Единственной участницей, оставшейся после распада предыдущего состава, стала Ульяна Синецкая, впервые представшая публике еще в 2018 году. Ксения Попова — экс-участница шоу «X-фактор» в Украине, прославившаяся на всю страну после выхода клипа на YouTube, собравшего 8 миллионов просмотров.

Фолловеры остались в восторге от выступления девушек и написали в Сети: «Шикарные!», «Выглядят как самая юная ВиаГра», «Какие красивые девочки», «Красавицы. Спасибо, Константин, что всегда выбираете красивых девушек с прекрасными голосами, чтобы мы могли наслаждаться этим божеством», «Да классные девчонки».