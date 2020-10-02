Брежнева поделилась честным селфи и призналась, что всю жизнь борется с акне

Фолловеров очаровала естественная красота Веры Брежневой и они поспешили сделать десятки комплиментов певице: «Ну какая красивая!!!!!», «Очередная идеальная фотография, идеальной женщины», «Веруня сто баллов из ста!!!! Как всегда красавица», «Какая Вы Верочка красивая!!!», «Вера, Вы чего такая красивая?», «Красавица», «Совершенная Vera», «Красавица наша», «Божественная», «Шикарная», «Красивая», «Красотка какая!!».

К слову, недавно мы рассказывали, как Вера Брежнева пошутила над собой, блеснув в сверкающем топе. 38-летняя певица и актриса напросилась на комплименты, показав шикарный образ в Instagram.

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