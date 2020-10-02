Брежнева поделилась честным селфи и призналась, что всю жизнь борется с акне
Фото: @ververa / Instagram
Вера Брежнева нередко публикует фото и видео, на которых демонстрирует свою естественную красоту. Певица редко делится селфи с ярким макияжем — Вера предпочитает использовать минимум косметики. В этот раз звезда порадовала фолловеров честным селфи и призналась в лечении акне. Одна из подписчиц задала вопрос певице: «Вера,скажите до правильного питания и отказа от добавленного сахара, у вас были проблемы с кожей (акне,сыпь)?». Звезда стремительно ответила на личный вопрос: «Да) конечно) боролась всю жизнь..». Напомним, что Вера ведет собственный блог в Instagram, в котором рассказывает о правильном питании, здоровом образе жизни, эффективных спортивных тренировках и других секретах красоты.
Фолловеров очаровала естественная красота Веры Брежневой и они поспешили сделать десятки комплиментов певице: «Ну какая красивая!!!!!», «Очередная идеальная фотография, идеальной женщины», «Веруня сто баллов из ста!!!! Как всегда красавица», «Какая Вы Верочка красивая!!!», «Вера, Вы чего такая красивая?», «Красавица», «Совершенная Vera», «Красавица наша», «Божественная», «Шикарная», «Красивая», «Красотка какая!!».
К слову, недавно мы рассказывали, как Вера Брежнева пошутила над собой, блеснув в сверкающем топе. 38-летняя певица и актриса напросилась на комплименты, показав шикарный образ в Instagram.
А тебе понравилось новое селфи Веры Брежневой? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @ververa / Instagram
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