Энрике Иглесиас на детской площадке устроил веселые игры с подросшими близнецами: забавное видео
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Фото: East News
44-летний Энрике Иглесиас, два месяца назад ставший отцом в третий раз, поделился с подписчиками милым видео со старшими детьми. Певец устроил веселые игры на детской площадке с подросшими близнецами Николасом и Люси.
«Красивые дети», «Я все ждал, когда сын штаны стянет», «Я так тебя люблю, дружище», «Такие милые!», — написали Энрике в комментариях.
Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с 2002 года. Они познакомились на съемках его клипа. Известная пара не любит рассказывать о личной жизни и не дает интервью на эту тему. Близнецы Люси и Николас родились у Анны в декабре 2017-го — беременность она тщательно скрывала.
О том, что они опять стали родителями, Анна Курникова и Энрике Иглесиас объявили в феврале 2020 года. Девочку они назвали Машей.
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Фото и видео: Instagram, East News
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