Энрике Иглесиас на детской площадке устроил веселые игры с подросшими близнецами: забавное видео

«Красивые дети», «Я все ждал, когда сын штаны стянет», «Я так тебя люблю, дружище», «Такие милые!», — написали Энрике в комментариях.

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с 2002 года. Они познакомились на съемках его клипа. Известная пара не любит рассказывать о личной жизни и не дает интервью на эту тему. Близнецы Люси и Николас родились у Анны в декабре 2017-го — беременность она тщательно скрывала.

О том, что они опять стали родителями, Анна Курникова и Энрике Иглесиас объявили в феврале 2020 года. Девочку они назвали Машей.