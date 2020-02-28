«Мы говорим на трех языках»: Иглесиас рассказал о традициях в семье и о русском имени для крошечной дочери

Почти месяц назад 44-летний Энрике Иглесиас и 38-летняя Анна Курникова снова стали родителями. Малышку, которая появилась на свет 30 января 2020 года, назвали русским именем Маша.

«Имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», — рассказал артист в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Маша стала неожиданной радостью для Анны и Энрике, ведь несмотря на то, что они говорили о третьем ребенке, так скоро становиться многодетными родителями они не планировали. «Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив», — признался певец.