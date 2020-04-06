Энрике Иглесиас умилил Сеть забавным танцем с 2-месячной дочерью
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Фото: East News
В феврале 2020 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова сообщили, что у них родился третий ребенок. Родители сразу не сообщили о пополнении в семействе: они стараются держать подробности личной жизни при себе. Но брат Энрике «проболтался» об этом в радио-эфире. И Энрике с женой поделились с поклонниками радостной новостью. Дочь назвали Машей.
И теперь, два месяца спустя после появления малышки на свет, Иглесиас умилил Сеть забаным танцем с младшей дочкой.
В видео девочка сидит на коленях у отца и старается улыбнуться.
«Все его дети такие милые», «Ой», «Какая красавица», «Очень-очень красивая девочка», — написали в комментариях.
Напомним, что у Иглесиаса и Курниковой есть еще 3-летние близнецы Николас и Люси. Энрике и Анна познакомились в 2002 году на съемках его клипа и с тех пор больше не расставались. Долгое время они в гражданском браке. Но недавно Анна сменила в Instagram к своей фамилии добавила Иглесиас, намекнув на то, что она и ее любимый мужчина поженились.
Фото: Instagram, East News
Видео: Instagram
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