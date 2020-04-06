passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Энрике Иглесиас умилил Сеть забавным танцем с 2-месячной дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Энирке Иглесиас — счастливый многодетный отец

Фото: East News

Известный певец и его жена Анна Курникова стали многодетными родителями в начале февраля. А теперь Энрике радует поклонников видео с малышкой Машей.

В феврале 2020 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова сообщили, что у них родился третий ребенок. Родители сразу не сообщили о пополнении в семействе: они стараются держать подробности личной жизни при себе. Но брат Энрике «проболтался» об этом в радио-эфире. И Энрике с женой поделились с поклонниками радостной новостью. Дочь назвали Машей.

И теперь, два месяца спустя после появления малышки на свет, Иглесиас умилил Сеть забаным танцем с младшей дочкой.

В видео девочка сидит на коленях у отца и старается улыбнуться.

«Все его дети такие милые», «Ой», «Какая красавица», «Очень-очень красивая девочка», — написали в комментариях.

Напомним, что у Иглесиаса и Курниковой есть еще 3-летние близнецы Николас и Люси. Энрике и Анна познакомились в 2002 году на съемках его клипа и с тех пор больше не расставались. Долгое время они в гражданском браке. Но недавно Анна сменила в Instagram к своей фамилии добавила Иглесиас, намекнув на то, что она и ее любимый мужчина поженились.

Фото: Instagram, East News

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!