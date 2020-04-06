Энрике Иглесиас умилил Сеть забавным танцем с 2-месячной дочерью

В феврале 2020 года Энрике Иглесиас и Анна Курникова сообщили, что у них родился третий ребенок. Родители сразу не сообщили о пополнении в семействе: они стараются держать подробности личной жизни при себе. Но брат Энрике «проболтался» об этом в радио-эфире. И Энрике с женой поделились с поклонниками радостной новостью. Дочь назвали Машей.

И теперь, два месяца спустя после появления малышки на свет, Иглесиас умилил Сеть забаным танцем с младшей дочкой.

В видео девочка сидит на коленях у отца и старается улыбнуться.