passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Нежная Лопес, элегантная Кидман, стройная Зеллвегер и другие звезды на церемонии Critics` Choice Awards — 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 37

Дженнифер Лопес

Фото: EAST NEWS

Престижную кинопремию вручили в Санта-Монике.

В США вечером 12 января состоялось вручение Critics’ Choice Awards. На церемонию прибыли звезды первой величины: Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Хоакин Феникс, Дженнифер Лопес, Лора Дерн, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и другие знаменитости.

Для выхода на красную дорожку звезды выбрали яркие наряды от ведущих мировых домов моды. Кто-то появился перед сотнями фотографов в ярких и неоднозначных нарядах, кто-то предпочел сдержанный и даже скромный стиль.

Дженнифер Лопес исправила модную ошибку, которую допустила на церемонии вручения премии «Золотой глобус», когда появилась на публике в платье с огромным бантом, которое сравнили с подарочной коробкой. В этот раз Лопес блистала в платье нежного оттенка от бренда Georges Hobeika.

EAST NEWS
Getty Images

Николь Кидман для вечера выбрала строгое и элегантное платье от Armani Privé. Модные критики назвали его даже скучным. Но наряд идеально подчеркнул осиную талию актрисы.

Николь Кидман

Фото: EAST NEWS

Зендая блистала в оригинальном топе от Tom Ford. В таком же, какой примерила Гвинет Пэлтроу для недавней съемки для Harper’s Bazaar.

Зендая

Фото: EAST NEWS

Обладательница «Оскара» Люпита Нионго для выхода в свет выбрала наряд от Michael Kors: платье цвета молочного шоколада с кожаным верхом и золотым тонким поясом.

Люпита Нионго

Фото: EAST NEWS

Сразу две актрисы появились на красной дорожке в платьях от бренда MUI MIU. Люси Хейл для вечера выбрала наряд нежно-голубого оттенка, а Маргарет Куэлли — светло-бежевого с золотистым отливом. Общей отличительной деталью обоих платьев стали черные банты на поясе одной девушки и на груди у другой.

Маргарет Куэлли
Getty Images
Люси Хейл
EAST NEWS

Скандально-известный актер Билли Портер прибыл на церемонию в бирюзовом комбинезоне, который выглядел, как платье.

Билли Портер

Фото: Getty Images

Хоакин Феникс, получивший награду в номинации «Лучший актер» за роль Джокера на Critics` Choice Awards прибыл не с любимой Руни Марой, отношения с которой он пытается не афишировать, а с сестрой Рэйн.

Хоакин и Рейн Феникс

Фото: Getty Images

Лучшим фильмом по мнению жюри Critics` Choice Awards стал фильм Квентина Тарантино «Однажды...в Голливуде», лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер (за роль в фильме «Джуди»), а лучшим актером стал Хоакин Феникс. Награду за лучший сценарий получил также Тарантино, а приз в номинации «Лучший режиссер» разделили Пон Джун-хо («Паразиты») и Сэм Мендес («1917»).

Фото: East News, Getty Images

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!