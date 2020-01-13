Нежная Лопес, элегантная Кидман, стройная Зеллвегер и другие звезды на церемонии Critics` Choice Awards — 2020

В США вечером 12 января состоялось вручение Critics’ Choice Awards. На церемонию прибыли звезды первой величины: Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Хоакин Феникс, Дженнифер Лопес, Лора Дерн, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и другие знаменитости.

Для выхода на красную дорожку звезды выбрали яркие наряды от ведущих мировых домов моды. Кто-то появился перед сотнями фотографов в ярких и неоднозначных нарядах, кто-то предпочел сдержанный и даже скромный стиль.

Дженнифер Лопес исправила модную ошибку, которую допустила на церемонии вручения премии «Золотой глобус», когда появилась на публике в платье с огромным бантом, которое сравнили с подарочной коробкой. В этот раз Лопес блистала в платье нежного оттенка от бренда Georges Hobeika.