Нежная Лопес, элегантная Кидман, стройная Зеллвегер и другие звезды на церемонии Critics` Choice Awards — 2020
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Фото: EAST NEWS
В США вечером 12 января состоялось вручение Critics’ Choice Awards. На церемонию прибыли звезды первой величины: Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Хоакин Феникс, Дженнифер Лопес, Лора Дерн, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и другие знаменитости.
Для выхода на красную дорожку звезды выбрали яркие наряды от ведущих мировых домов моды. Кто-то появился перед сотнями фотографов в ярких и неоднозначных нарядах, кто-то предпочел сдержанный и даже скромный стиль.
Дженнифер Лопес исправила модную ошибку, которую допустила на церемонии вручения премии «Золотой глобус», когда появилась на публике в платье с огромным бантом, которое сравнили с подарочной коробкой. В этот раз Лопес блистала в платье нежного оттенка от бренда Georges Hobeika.
Николь Кидман для вечера выбрала строгое и элегантное платье от Armani Privé. Модные критики назвали его даже скучным. Но наряд идеально подчеркнул осиную талию актрисы.
Фото: EAST NEWS
Зендая блистала в оригинальном топе от Tom Ford. В таком же, какой примерила Гвинет Пэлтроу для недавней съемки для Harper’s Bazaar.
Фото: EAST NEWS
Обладательница «Оскара» Люпита Нионго для выхода в свет выбрала наряд от Michael Kors: платье цвета молочного шоколада с кожаным верхом и золотым тонким поясом.
Фото: EAST NEWS
Сразу две актрисы появились на красной дорожке в платьях от бренда MUI MIU. Люси Хейл для вечера выбрала наряд нежно-голубого оттенка, а Маргарет Куэлли — светло-бежевого с золотистым отливом. Общей отличительной деталью обоих платьев стали черные банты на поясе одной девушки и на груди у другой.
Скандально-известный актер Билли Портер прибыл на церемонию в бирюзовом комбинезоне, который выглядел, как платье.
Фото: Getty Images
Хоакин Феникс, получивший награду в номинации «Лучший актер» за роль Джокера на Critics` Choice Awards прибыл не с любимой Руни Марой, отношения с которой он пытается не афишировать, а с сестрой Рэйн.
Фото: Getty Images
Лучшим фильмом по мнению жюри Critics` Choice Awards стал фильм Квентина Тарантино «Однажды...в Голливуде», лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер (за роль в фильме «Джуди»), а лучшим актером стал Хоакин Феникс. Награду за лучший сценарий получил также Тарантино, а приз в номинации «Лучший режиссер» разделили Пон Джун-хо («Паразиты») и Сэм Мендес («1917»).
Фото: East News, Getty Images
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