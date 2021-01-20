Елизавета Боярская похвасталась натуральной красотой и молодостью на фото из отпуска
Фото: www.instagram.com/lizavetabo/
Елизавета Боярская опубликовала в соцсети фото, снятое во время отпуска, куда актриса с мужем Максимом Матвеевым и сыновьями улетела вскоре после Нового года. Место дислокации актеры не раскрыли, но судя по окружающему их на снимке антуражу, они отдыхают на берегу океана.
На опубликованном фото 35-летняя Елизавета похвасталась натуральной красотой и молодостью. Актриса запечатлела себя расслабленной, без косметики и в бикини, подчеркнувшем ее идеальную фигуру.
Фото: www.instagram.com/lizavetabo/
«Какая вы красивая светлая», — прокомментировали поклонники Боярской. Некоторые из фолловеров написали, что Елизавете не мешало бы чуть поправиться, но тут в спор с ними вступили те, кто считает, что незачем поправляться, если человек выглядит красивым и здоровым.
Ранее о своем отпуске рассказывал Максим Матвеев. Он, показав фото с пляжа, похвастался рельефным торсом и собрал сотни комплиментов поклонниц. Но как выяснилось позже, на него буквально набросились моралисты, раскритиковавшие за внешний вид (за несколько дней до того актер опубликовал фото, где он позирует с розовыми волосами).
«К своему удивлению обнаружил, что последние несколько постов стали своеобразной "красной тряпкой" для всякого рода моралистов и моралисток, которые знают, как надо жить, как надо выглядеть, как самовыражаться, знают, что такое харизма и привлекательность. Знают кучу всего про болезни, а самое главное — считают себя в праве учить незнакомого человека своим представлениям о том, как..., — писал актер в блоге. — <...> У этих проявлений моралистских комментариев природа недолюбленности в раннем возрасте, когда ребенок, не получив дозы внимания, заботы и любви, "включает" режим агрессии ко всему непривычному ради того, чтобы выжить в этом "враждебном" ему мире! <...> Желаю вам сил принять самих себя! Мир гораздо более разнообразен, ярок и многогранен, чем ваше о нем представление, он никогда в него не впишется! Будьте добрее, чьорт побьери! Жизнь — классная штука! Неужели хочется ее потратить на моралитэ?». (Стилистика автора сохранена, — прим. ред.).
Ранее Максим хвастался красавицей женой, а Елизавета Боярская высказывалась о романах с богатыми мужчинами, отметив, что такие отношения для нее неприемлемы и неприятны.
Фото и видео: Instagram Елизаветы Боярской, Максима Матвеева, «Вечерний Ургант»
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