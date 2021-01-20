Елизавета Боярская похвасталась натуральной красотой и молодостью на фото из отпуска

«Какая вы красивая светлая», — прокомментировали поклонники Боярской. Некоторые из фолловеров написали, что Елизавете не мешало бы чуть поправиться, но тут в спор с ними вступили те, кто считает, что незачем поправляться, если человек выглядит красивым и здоровым.

Ранее о своем отпуске рассказывал Максим Матвеев. Он, показав фото с пляжа, похвастался рельефным торсом и собрал сотни комплиментов поклонниц. Но как выяснилось позже, на него буквально набросились моралисты, раскритиковавшие за внешний вид (за несколько дней до того актер опубликовал фото, где он позирует с розовыми волосами).

«К своему удивлению обнаружил, что последние несколько постов стали своеобразной "красной тряпкой" для всякого рода моралистов и моралисток, которые знают, как надо жить, как надо выглядеть, как самовыражаться, знают, что такое харизма и привлекательность. Знают кучу всего про болезни, а самое главное — считают себя в праве учить незнакомого человека своим представлениям о том, как..., — писал актер в блоге. — <...> У этих проявлений моралистских комментариев природа недолюбленности в раннем возрасте, когда ребенок, не получив дозы внимания, заботы и любви, "включает" режим агрессии ко всему непривычному ради того, чтобы выжить в этом "враждебном" ему мире! <...> Желаю вам сил принять самих себя! Мир гораздо более разнообразен, ярок и многогранен, чем ваше о нем представление, он никогда в него не впишется! Будьте добрее, чьорт побьери! Жизнь — классная штука! Неужели хочется ее потратить на моралитэ?». (Стилистика автора сохранена, — прим. ред.).

Ранее Максим хвастался красавицей женой, а Елизавета Боярская высказывалась о романах с богатыми мужчинами, отметив, что такие отношения для нее неприемлемы и неприятны.