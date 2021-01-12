Муж Боярской похвастался рельефным торсом на фото с отдыха: «Повезло же Лизе»
Фото: Starface
Максим Матвеев и Елизавета Боярская с детьми, как и многие их звездные коллеги, улетели отдыхать на берег океана. Оттуда актер поделился с подписчиками жарким фото, привлекшим немало внимания.
«Сын нашел, цитирую: "Бааасёооое саковище!" Я ему поверил, сказал, что он-молодец и что мы теперь сказочно богаты благодаря ему. А официант нам не поверил, говорит, этим расплачиваться нельзя... Странно! Думаю, человечеству надо пересмотреть систему ценностей!», — подписал Максим снимок, на котором похвастался рельефным торсом (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).
«Разве тут кто-то смотрит на ракушки?», «Форма, как всегда, огонь», «Эх, повезло же Лизе», «Вы красавец», «Фигура классная», «Вы с Елизаветой такая красивая пара», «Какое тело», «Везет же вашей жене! Лицезреть такую красоту...», — прокомментировали поклонники.
Ранее Елизавета Боярская рассказывала, что ее супруг регулярно занимается спортом. А во время самоизоляции, когда семья проводила много времени дома, Максим занимался постоянно, чем немало удивлял детей Андрея и Гришу. В недавнем интервью Боярская также призналась, что при первой встрече потеряла дар речи от красоты Матвеева. «Раньше я думала, что это все романтическая ерунда, когда говорят, что проскочила искра. Но потом у меня было так же! Максим сразил меня своей красотой и добротой», — рассказала актриса.
Фото и видео: Instagram Максима Матвеева, Starface
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