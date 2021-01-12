Муж Боярской похвастался рельефным торсом на фото с отдыха: «Повезло же Лизе»

Максим Матвеев и Елизавета Боярская с детьми, как и многие их звездные коллеги, улетели отдыхать на берег океана. Оттуда актер поделился с подписчиками жарким фото, привлекшим немало внимания.

«Сын нашел, цитирую: "Бааасёооое саковище!" Я ему поверил, сказал, что он-молодец и что мы теперь сказочно богаты благодаря ему. А официант нам не поверил, говорит, этим расплачиваться нельзя... Странно! Думаю, человечеству надо пересмотреть систему ценностей!», — подписал Максим снимок, на котором похвастался рельефным торсом (стилистика автора сохранена, — прим. ред.).