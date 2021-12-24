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Елена Николаева рассекретила имя новорожденного сына и впервые показала его лицо

21 декабря телеведущая с супругом Игорем Вдовиным поделились радостной новостью о рождении первенца. Малыш появился на свет чуть раньше намеченного срока. Пока мама с сыном находятся в роддоме.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Николаева

Фото: Lev Ilyin/ Global Look press

Телеведущая до появления на свет малыша говорила, что не будет придумывать ему имя до тех пор, пока не увидит. И теперь новоиспеченная мама призналась, как назвала наследника, и опубликовала нежные фото с ним из роддома, впервые показав его лицо.

«Александр улыбается и смущается, когда я его целую. И рассматривает страстными глазами. Кажется, мама ему нравится», — написала она в блоге.

Елена Николаева рассекретила имя новорожденного сына и впервые показала его лицо

Фото: www.instagram.com/elenanika

Игорь Вдовин старше жены на 22 года. На Елене Николаевой он женился в ноябре 2020-го. Для 57-летнего юриста и бизнесмена новорожденный Александр стал пятым ребенком.

У Вдовина также есть дочь Ариадна, которую родила Анастасия Волочкова. Но девочка живет не с матерью, а с отцом и его супругой. Несколько раз Ариадна и Елена появлялись вместе на мероприятиях.

От первой супруги у бизнесмена есть трое взрослых детей.

Вдовин уже много лет не живет с Волочковой, но она все никак не оставит его в покое. При любом удобном случае танцовщица называет бывшего избранника (он не был ее мужем, несмотря на псевдосвадьбу) альфонсом.

Фото: Instagram, Lev Ilyin, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Starface

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