Елена Николаева рассекретила имя новорожденного сына и впервые показала его лицо

Телеведущая до появления на свет малыша говорила, что не будет придумывать ему имя до тех пор, пока не увидит. И теперь новоиспеченная мама призналась, как назвала наследника, и опубликовала нежные фото с ним из роддома, впервые показав его лицо.

«Александр улыбается и смущается, когда я его целую. И рассматривает страстными глазами. Кажется, мама ему нравится», — написала она в блоге.