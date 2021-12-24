Елена Николаева рассекретила имя новорожденного сына и впервые показала его лицо
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Фото: Lev Ilyin/ Global Look press
Телеведущая до появления на свет малыша говорила, что не будет придумывать ему имя до тех пор, пока не увидит. И теперь новоиспеченная мама призналась, как назвала наследника, и опубликовала нежные фото с ним из роддома, впервые показав его лицо.
«Александр улыбается и смущается, когда я его целую. И рассматривает страстными глазами. Кажется, мама ему нравится», — написала она в блоге.
Фото: www.instagram.com/elenanika
Игорь Вдовин старше жены на 22 года. На Елене Николаевой он женился в ноябре 2020-го. Для 57-летнего юриста и бизнесмена новорожденный Александр стал пятым ребенком.
У Вдовина также есть дочь Ариадна, которую родила Анастасия Волочкова. Но девочка живет не с матерью, а с отцом и его супругой. Несколько раз Ариадна и Елена появлялись вместе на мероприятиях.
От первой супруги у бизнесмена есть трое взрослых детей.
Вдовин уже много лет не живет с Волочковой, но она все никак не оставит его в покое. При любом удобном случае танцовщица называет бывшего избранника (он не был ее мужем, несмотря на псевдосвадьбу) альфонсом.
Фото: Instagram, Lev Ilyin, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Starface