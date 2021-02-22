Экс-возлюбленный Волочковой сыграл тайную свадьбу
Фото: Global Look Press
Бывший муж экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой Игорь Вдовин сыграл тайную свадьбу. На этот факт намекнула его новая избранница — журналистка Елена Николаева. Впервые о том, что бизнесмен намерен вновь узаконить отношения, стало известно в середине 2020 года. Тогда Николаева отмечала — торжество они намерены провести тайно и, скорее всего, спонтанно. Судя по всему, так и произошло. На днях журналистка обнародовала фото, на котором предстала со Вдовиным на склоне горы. «С днем рождения, муж! В этом году празднуем экстремально», — подписала снимок девушка.
После разрыва Вдовина и Волочковой Елена много заботилась об их совместной дочери Ариадне и фактически заменила ей мать.
Сама же Волочкова о своем бывшем муже и его новой пассии рассказывает с пренебрежением, и отмечает, что с этим человеком ее не связывает ничего, кроме общего ребенка.
Сейчас у Анастасии новый возлюбленный, которого никто не видел, несмотря на то, что он часто появляется в блоге балерины, — на фотографиях никогда не видно его лица. Ранее вместе с любимым Волочкова провела отпуск на берегу моря и активно делилась фотографиями с отдыха.
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Фото: Global Look Press, Instagram
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