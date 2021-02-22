Экс-возлюбленный Волочковой сыграл тайную свадьбу

После разрыва Вдовина и Волочковой Елена много заботилась об их совместной дочери Ариадне и фактически заменила ей мать.

Сама же Волочкова о своем бывшем муже и его новой пассии рассказывает с пренебрежением, и отмечает, что с этим человеком ее не связывает ничего, кроме общего ребенка.

Сейчас у Анастасии новый возлюбленный, которого никто не видел, несмотря на то, что он часто появляется в блоге балерины, — на фотографиях никогда не видно его лица. Ранее вместе с любимым Волочкова провела отпуск на берегу моря и активно делилась фотографиями с отдыха.

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