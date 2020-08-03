14-летняя дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца: «Как две сестренки»

«Красотки», «Очень стильные девочки», «Прекрасные Елена и Ариадна», «Какие красивые леди! Глаз не отвести! Восторг и очарование!», «Лена, Аришка… вы красотки», «Красивые девочки. Ариадна расцвела благодаря вам», «Лена, Вы молодчина! Арина становится прям леди, леди!», «Какая красивая фотография! Обе девушки красавицы - и Елена, и Ариша. И платья очень удачно подобраны!», «Как две сестренки, очень красивые», — восхищаются фолловеры Николаевой.

Напомним, единственная дочь Анастасии Волочковой родилась в 2005 году. Спустя два года после рождения Ариадны балерина устроила пышное свадебное торжество с отцом девочки, однако через несколько лет призналась, что свадьба была фикцией и штампа о браке в паспорте не было. Сейчас Ариадна живет с отцом и его возлюбленной, а к скандально известной маме периодически приезжает в гости.