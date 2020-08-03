14-летняя дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца: «Как две сестренки»
Фото: Instagram/@ariadna_volochkova
С 1 августа московские кинотеатры начали возвращаться к работе. В одном из старейших столичных кинозалов состоялась поистине звездная премьера фильма «Хэппи-энд», которую посетили самые яркие представители светской тусовки. Среди гостей вечера была замечена возлюбленная Игоря Вдовина — телеведущая Елена Николаева, которая пришла вместе с 14-летней дочерью бизнесмена и балерины Анастасии Волочковой. Елена и Ариадна выбрали для мероприятия одинаковые платья на тонких бретелях с модным запахом — телеведущая позировала в нежно-сиреневом, а ее спутница — в светло-желтом. «Август. Открылись кинотеатры фильмом с говорящим названием #хэппиэнд Мы, как девочки, обожающие наряжаться, выбирали платья строго по цветам: организаторы предложили быть радостными в розовом, желтом и сиреневом», — подписала кадр с премьеры Николаева.
«Красотки», «Очень стильные девочки», «Прекрасные Елена и Ариадна», «Какие красивые леди! Глаз не отвести! Восторг и очарование!», «Лена, Аришка… вы красотки», «Красивые девочки. Ариадна расцвела благодаря вам», «Лена, Вы молодчина! Арина становится прям леди, леди!», «Какая красивая фотография! Обе девушки красавицы - и Елена, и Ариша. И платья очень удачно подобраны!», «Как две сестренки, очень красивые», — восхищаются фолловеры Николаевой.
Напомним, единственная дочь Анастасии Волочковой родилась в 2005 году. Спустя два года после рождения Ариадны балерина устроила пышное свадебное торжество с отцом девочки, однако через несколько лет призналась, что свадьба была фикцией и штампа о браке в паспорте не было. Сейчас Ариадна живет с отцом и его возлюбленной, а к скандально известной маме периодически приезжает в гости.
Фото: Instagram/@ariadna_volochkova, @elenanika, @volochkova_art, Starface
Видео: Instagram
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