Анастасия Волочкова едко высказалась о скорой женитьбе бывшего «мужа»: «Это свадьба альфонса»

«Но я причем в этой ситуации? Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путем деньги 13 лет назад. (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи). Могу сказать правду, как есть. С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от 600 тысяч долларов до миллиона). На них он и жил. Став отцом моей дочери он пошел дальше и взял 3 млн долларов, которые не вернул до сих пор. Более того, в одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена) он превратился в "бизнесмена" за счет пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мной в экранах ТВ и на обложках таблоидов. Тогда ему очень это было выгодно. После нашей свадьбы у этого человека были другие жены. Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остается "бывшим мужем Анастасии Волочковой"», — продолжила свою речь танцовщица.

Анастасия Волочкова добавила, что ее обескураживает факт что свадьба у «альфонса», а комментарии спрашивают у нее.

«Почему не звонят его официальным женам, с которыми он разводился по причине, что они не давали ему денег? Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью своего ребенка подло и бесчеловечно. Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны? Видимо, да. Это же позорище какое-то, простите. Моя свадьба была самой роскошной. На мои же деньги. О дате моей следующей свадьбы я сообщу вам лично. А это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану. Я готовлю новый спектакль и полностью погружена в работу по 6 часов в день. И счастлива в любви и в творческом процессе», — завершила пламенную речь Анастасия.

Отметим, что брак для Вдовина станет третьим. Перед отношениями с балериной он был женат, в семье росли трое детей. На Волочоковой он официально так и не женился, хотя они устроили пышный спектакль под видом свадьбы, но до загса не долетели (Анастасия спускалась к «жениху» на воздушном шаре, — прим. ред.). После расставания с артисткой Вдовин женился на певице Варваре Демидовой, но их брак был недолгим, совместных детей они не завели.

Анастасия Волочкова последние месяца постоянно говорит, что у нее есть любимый мужчина, который одаривает ее цветами и подарками, но его пока никто не видел.