Беременная Елена Николаева призналась, почему не будет выбирать имя своему ребенку до родов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @elenanika
Телеведущая Елена Николаева и ее супруг Игорь Вдовин ожидают ребенка – в беседе с изданием «СтарХит» звезда раскрыла, как они узнали про беременность, поделилась впечатлениями и объяснила, почему не готовится к его появлению на свет.
«Я была очень удивлена, что у нас все так быстро получилось. Слышала, как многие тщательно готовятся к беременности, пьют витамины, проходят обследования. Мы же ничего не делали, и все произошло само собой. Мы с мужем узнали о беременности в мае, как раз были в поездке в Ереване. Токсикоза не было. Как-то мне казалось, что я отравилась лососем, и не хотелось кофе, а я ведь раньше без него жить не могла. Вдруг захотелось чая. Муж сказал, мол, это 100% беременность», – поделилась Елена.
Вместе с врачом телеведущая подсчитала сроки и выяснила, что мамой она станет в конце декабря, в районе собственного дня рождения.
А вот готовиться к появлению ребенка на свет, скупать детские вещи и придумывать имя, как делают многие беременные женщины, она не спешит.
«Имя нашему малышу еще не придумали. Думали, когда он родится, то все нам сам «расскажет» по поводу своего имени. Какой смысл все придумывать заранее? Зачем вся эта подготовка? Я представляла себе, что поеду в роддом, быстренько закажу вещи и мебель для малыша и приеду домой со спокойной душой. С конца октября я позаботилась о нянях. Это очень хорошее решение», – отметила она.
Фото: Instagram