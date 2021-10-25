Беременная Елена Николаева призналась, почему не будет выбирать имя своему ребенку до родов

Телеведущая Елена Николаева и ее супруг Игорь Вдовин ожидают ребенка – в беседе с изданием «СтарХит» звезда раскрыла, как они узнали про беременность, поделилась впечатлениями и объяснила, почему не готовится к его появлению на свет.

«Я была очень удивлена, что у нас все так быстро получилось. Слышала, как многие тщательно готовятся к беременности, пьют витамины, проходят обследования. Мы же ничего не делали, и все произошло само собой. Мы с мужем узнали о беременности в мае, как раз были в поездке в Ереване. Токсикоза не было. Как-то мне казалось, что я отравилась лососем, и не хотелось кофе, а я ведь раньше без него жить не могла. Вдруг захотелось чая. Муж сказал, мол, это 100% беременность», – поделилась Елена.