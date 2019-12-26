Экс-жена молодого любовника Седоковой показала нежное фото с подросшим сыном: «Счастье — то, что ты имеешь»

Это рождество сын Яниса и Саны встречал уже без отца. Баскетболист несколько месяцев назад ушел из семьи к певице Анне Седоковой. Разрыв с женой сопровождался скандалом. Сана Тимма и Анна Седокова громко и публично нападали друг на друга: экс-жена спортсмена обвинила Седокову в том, что она разрушила их с Янисом семью.