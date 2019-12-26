Экс-жена молодого любовника Седоковой показала нежное фото с подросшим сыном: «Счастье — то, что ты имеешь»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram
Баскетболист бросил семью ради певицы.
Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы — Сана — опубликовала в Instagram новое нежное праздничное фото с подросшим сыном.
Янис Тимма играет с сыном
«Лучший подарок на Рождество — это понять, как много ты на самом деле имеешь», — подписала Сана фотографию у елки.
Это рождество сын Яниса и Саны встречал уже без отца. Баскетболист несколько месяцев назад ушел из семьи к певице Анне Седоковой. Разрыв с женой сопровождался скандалом. Сана Тимма и Анна Седокова громко и публично нападали друг на друга: экс-жена спортсмена обвинила Седокову в том, что она разрушила их с Янисом семью.
Фото: Instagram
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!