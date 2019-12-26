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Экс-жена молодого любовника Седоковой показала нежное фото с подросшим сыном: «Счастье — то, что ты имеешь»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Сана Тимма

Фото: Instagram

Баскетболист бросил семью ради певицы.

Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы — Сана — опубликовала в Instagram новое нежное праздничное фото с подросшим сыном.

Янис Тимма играет с сыном

«Лучший подарок на Рождество — это понять, как много ты на самом деле имеешь», — подписала Сана фотографию у елки.

Это рождество сын Яниса и Саны встречал уже без отца. Баскетболист несколько месяцев назад ушел из семьи к певице Анне Седоковой. Разрыв с женой сопровождался скандалом. Сана Тимма и Анна Седокова громко и публично нападали друг на друга: экс-жена спортсмена обвинила Седокову в том, что она разрушила их с Янисом семью.

Анна и Янис

Фото: Instagram

Янис и Анна не скрывают чувств друг у другу: они появляются вместе даже на большинстве светских мероприятий, где бывает Седокова. В страницы в Instagram заполнены взаимными признаниями в любви.

Фото и видео: Instagram

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