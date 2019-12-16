«Невозможно любить сильнее»: Янис Тимма нежно поздравил Анну Седокову с днем рождения
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Фото: Instagram
Анна Седокова 16 декабря отмечает 37-летие. Ее молодой возлюбленный Янис Тимма нежно поздравил Анну с днем рождения и опубликовал теплое совместное фото.
«Может ли день быть более особенным, чем все особенные дни, что я провожу с тобой? Да, может: с днем рождения, моя любовь. Не забудь загадать желание, задувая свечи. Это может быть что угодно, но не трать свое желание на просьбу, чтобы я любил тебя еще сильнее. Это просто невозможно. Еще раз с днем рождения, моя настоящая любовь», — написал Янис.
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Can a day be more special than all the special day I’ve spent with you? Yes, it can: Happy Birthday, my love. Remember to blow your candles & make a wish! It can be anything, but don’t spend your wish on asking for me to love you more. Because that’s nearly impossible! One more time - Happy Birthday, my true love. 🎁❤️
Старшая дочь Анны Алина Белькевич поздравила мать с праздником, опубликовав видео с задорным танцем.
На своей странице в Instagram Анна Седокова сказала «спасибо» за то, что может быть собой. «Сегодня у меня день рождения. И тут мог бы быть длинный текст о счастье и возрасте. Об осознании и пути, но я просто хочу сказать спасибо. За возможность быть услышанной, менять судьбы, украшать жизни, любить и быть любимой. Спасибо!», — написала певица.
Анна Седокова и Янис Тимма начали встречаться несколько месяцев, когда спортсмен был еще женат. Ради певицы он ушел из семьи, где растет маленький сын. В конце ноября Янис официально развелся.
Фото и видео: Instagram
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