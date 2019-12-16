«Невозможно любить сильнее»: Янис Тимма нежно поздравил Анну Седокову с днем рождения

«Может ли день быть более особенным, чем все особенные дни, что я провожу с тобой? Да, может: с днем рождения, моя любовь. Не забудь загадать желание, задувая свечи. Это может быть что угодно, но не трать свое желание на просьбу, чтобы я любил тебя еще сильнее. Это просто невозможно. Еще раз с днем рождения, моя настоящая любовь», — написал Янис.