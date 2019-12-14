«Главное, что она верит в меня»: Янис Тимма и Анна Седокова публично обменялись признаниями в любви
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Несколько месяцев назад стало известно, что Анна Седокова закрутила роман с баскетболистом Янисом Тиммой. Пара перестала скрывать отношения и с удовольствием делится чувствами с поклонниками. Так, на днях Янис посвятил возлюбленной нежный пост в Instagram: «Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. LOVE YOU BOO».
В ответ певица опубликовала такое же фото, под которым выразила свои чувства: «Любовь, странная штука. Вот она есть и вдруг ее нет. Вот вы жить без друг друга не можете и вот вы уже не терпите друг друга на этой планете. Иногда, чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь. В любви нет никаких гарантий. Невозможно подписать договор, родить 6 детей, купить 8 квартир и навсегда застраховаться от расставания. Нет гарантий, но я каждый день молю Бога, чтобы он дал нам чуть больше терпения, чуть больше внимания и чуть меньше испытаний. Люблю тебя. Сильно сильно. И бесконечно».
(Орфография и стиль авторов сохранены, — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!