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«Главное, что она верит в меня»: Янис Тимма и Анна Седокова публично обменялись признаниями в любви

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Янис Тимма и Анна Седокова

Фото: Instagram

Певица и баскетболист не скрывают своих чувств.

Несколько месяцев назад стало известно, что Анна Седокова закрутила роман с баскетболистом Янисом Тиммой. Пара перестала скрывать отношения и с удовольствием делится чувствами с поклонниками. Так, на днях Янис посвятил возлюбленной нежный пост в Instagram: «Если бы мне нужно было описать эту женщину одним словом, я бы не смог этого сделать. Потому что у нее есть все, что мне нужно, о чем я мечтал. Она моя самая большая опора, мой мотиватор, главное, что она верит в меня. LOVE YOU BOO».

В ответ певица опубликовала такое же фото, под которым выразила свои чувства: «Любовь, странная штука. Вот она есть и вдруг ее нет. Вот вы жить без друг друга не можете и вот вы уже не терпите друг друга на этой планете. Иногда, чем сильнее любишь, тем больше ненавидишь. В любви нет никаких гарантий. Невозможно подписать договор, родить 6 детей, купить 8 квартир и навсегда застраховаться от расставания. Нет гарантий, но я каждый день молю Бога, чтобы он дал нам чуть больше терпения, чуть больше внимания и чуть меньше испытаний. Люблю тебя. Сильно сильно. И бесконечно».

(Орфография и стиль авторов сохранены, — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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