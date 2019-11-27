27-летний возлюбленный Анны Седоковой развелся с женой
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Фото: Instagram
Теперь недоброжелатели не смогут упрекнуть 36-летнюю Анну Седокову в том, что она встречается с женатым мужчиной. Ее 27-летний возлюбленный — баскетболист Янис Тимма развелся с женой Саной, сообщает телеграм-канал «Светские хроники».
У бывших супругов растет маленький сын, и все вопросы об опеке Янис и Сана решили обоюдно. Мальчик живет с мамой.
Фото: Instagram
Напомним, что Роман Анны Седоковой и Яниса Тиммы начался со скандала. Брошенная жена обвиняла артистку, что та увела спортсмена из семьи и оставила маленького сына без отца. Досталось и Янису: Сана рассказывала, что он буквально выставил ее и ребенка из квартиры.
Экс-солистка «ВИА Гры» тоже в долгу не осталась, заявив, что это все сплетни, а Янис — гордость всей страны и ее личная гордость.
Фото: Instagram
Уже несколько месяцев влюбленные не расстаются: Анна ходит на баскетбольные матчи любимого, а он сопровождает ее на многие светские мероприятия.
Фото и видео: Instagram
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