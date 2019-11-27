27-летний возлюбленный Анны Седоковой развелся с женой

Напомним, что Роман Анны Седоковой и Яниса Тиммы начался со скандала. Брошенная жена обвиняла артистку, что та увела спортсмена из семьи и оставила маленького сына без отца. Досталось и Янису: Сана рассказывала, что он буквально выставил ее и ребенка из квартиры.

Экс-солистка «ВИА Гры» тоже в долгу не осталась, заявив, что это все сплетни, а Янис — гордость всей страны и ее личная гордость.