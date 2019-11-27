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27-летний возлюбленный Анны Седоковой развелся с женой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Счастливые Анна Седокова и Янис Тимма

Фото: Instagram

Янис Тимма теперь свободен.

Теперь недоброжелатели не смогут упрекнуть 36-летнюю Анну Седокову в том, что она встречается с женатым мужчиной. Ее 27-летний возлюбленный — баскетболист Янис Тимма развелся с женой Саной, сообщает телеграм-канал «Светские хроники».

У бывших супругов растет маленький сын, и все вопросы об опеке Янис и Сана решили обоюдно. Мальчик живет с мамой.

Фото: Instagram

Напомним, что Роман Анны Седоковой и Яниса Тиммы начался со скандала. Брошенная жена обвиняла артистку, что та увела спортсмена из семьи и оставила маленького сына без отца. Досталось и Янису: Сана рассказывала, что он буквально выставил ее и ребенка из квартиры.

Экс-солистка «ВИА Гры» тоже в долгу не осталась, заявив, что это все сплетни, а Янис — гордость всей страны и ее личная гордость.

Фото: Instagram

Уже несколько месяцев влюбленные не расстаются: Анна ходит на баскетбольные матчи любимого, а он сопровождает ее на многие светские мероприятия.

Фото и видео: Instagram

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