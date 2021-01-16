Экс-жена Кержакова Тюльпанова показала, как прошла свадьба на Мальдивах

В ролике показано, как проходило бракосочетание, обмен кольцами молодоженов и даже мини-свадебный стол с маленьким тортом и сервировкой на несколько персон. Предположительно, свадьба прошла в узком кругу друзей пары. Кстати, Милана не первая звезда, которая вышла замуж на Мальдивах в этом январе, — ранее появилась информация о свадьбе Ольги Бузовой и Давы, которые тоже проводят каникулы на островах. Обряд, проведенный на Мальдивах, однако, не является действительным по российским законам, если пара не распишется в загсе.

К слову, недавно мы писали, как Милана Тюльпанова закружилась в танце с тайным ухажером на балу. Экс-супруга Александра Кержакова очаровала нежным образом принцессы в объятиях партнера.