Экс-жена Кержакова Тюльпанова показала, как прошла свадьба на Мальдивах
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
Еще 11 января модель заинтриговала подписчиков фотографией в свадебном платье, которую она опубликовала в Stories. Бывшая жена Александра Кержакова провела отпуск на Мальдивах вместе со своим новым избранником, за которого вышла замуж. Под кадром в шикарном платье Милана написала: «Опять на те же грабли», намекая на неудачный брак с футболистом. Однако спустя время она все-таки подтвердила, что действительно вышла замуж. На своей странице в Instagram звезда разместила сказочное свадебное видео, снятое во время церемонии на Мальдивах.
В ролике показано, как проходило бракосочетание, обмен кольцами молодоженов и даже мини-свадебный стол с маленьким тортом и сервировкой на несколько персон. Предположительно, свадьба прошла в узком кругу друзей пары. Кстати, Милана не первая звезда, которая вышла замуж на Мальдивах в этом январе, — ранее появилась информация о свадьбе Ольги Бузовой и Давы, которые тоже проводят каникулы на островах. Обряд, проведенный на Мальдивах, однако, не является действительным по российским законам, если пара не распишется в загсе.
К слову, недавно мы писали, как Милана Тюльпанова закружилась в танце с тайным ухажером на балу. Экс-супруга Александра Кержакова очаровала нежным образом принцессы в объятиях партнера.
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
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