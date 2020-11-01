«Я открыта перед вами»: Милана Тюльпанова рассказала о своих пластических операциях

На фотографии, где она позирует в открытом черном купальнике, Милана демонстрирует идеальную фигуру. Инстадива откровенно рассказала о том, что это заслуга не только ее, но и профессиональных хирургов, которые трудятся над качеством ее тела.

Тюльпанова считает, что подобного рода вмешательства не несут в себе ничего плохого. «Для меня является абсолютной нормой улучшать себя внешне и внутренне. По‑моему, эти две инвестиции — самые грамотные для любого человека, который в хорошей степени является эгоистом», — написала девушка.