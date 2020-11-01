«Я открыта перед вами»: Милана Тюльпанова рассказала о своих пластических операциях
Фото: @milana_tulpanova / Instagram
На фотографии, где она позирует в открытом черном купальнике, Милана демонстрирует идеальную фигуру. Инстадива откровенно рассказала о том, что это заслуга не только ее, но и профессиональных хирургов, которые трудятся над качеством ее тела.
Тюльпанова считает, что подобного рода вмешательства не несут в себе ничего плохого. «Для меня является абсолютной нормой улучшать себя внешне и внутренне. По‑моему, эти две инвестиции — самые грамотные для любого человека, который в хорошей степени является эгоистом», — написала девушка.
Кроме того, Тюльпанова уверена, что без хирургических вмешательств невозможно добиться совершенной фигуры.
«Если вам рассказывают о том, что идеальный пресс и вкаченную попу можно получить только за счёт посещения зала и регулярных тренировок — не верьте. Я обеими руками «за» спорт, однако, будем объективны — такого тела я бы вряд ли долбилась без хирургического вмешательства», — добавила бывшая жена Александра Кержакова.
Тюльпанова поделилась, что сделала маммопластику, липоскульптурироварие с прорисовкой рельефных мышц живота и липофилинг. Милана рассказала, что результат от проделанных операций был заметен сразу же, а это не может не радовать.
«На сегодняшний день я чувствую себя прекрасно, самооценка, бывает, зашкаливает, но я борюсь с собой», — подвела итоги светская дива.
Фото и видео: @milana_tulpanova / Instagram
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