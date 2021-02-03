Экс-жена и шестеро детей звезды 90-х Ромы Жукова могут остаться без жилья из-за его долгов

«С апреля не имел возможности вносить платежи, а 16 декабря 2020-го банк подал в суд. Так как у меня кредит больше 4,5 миллиона, то мне отказали в кредитных каникулах, о которых я просил, — сетует артист. — Боюсь, что на квартиру наложат арест и продадут за бесценок. Елена останется ни с чем. У нас есть еще немного времени на решение проблемы. Предлагаю бывшей жене продать эту квартиру и однокомнатную, которая у нее есть. Так она получит около 25 миллионов, часть вернет банку. У нее останется еще 16 миллионов, на которые можно купить хорошую квартиру».

Елена Жукова не готова пойти на такой шаг, она хочет подать на раздел имущества, который может длиться долго, а банк ждать не будет. Экс-супруга артиста хочет разделить две квартиры и загородный дом стоимостью 13,5 миллиона рублей. «Лена уверена, что квартиру у нее не заберут, потому что в нее вложен материнский капитал, — продолжает Жуков. — Она живет в своем непонятном мире. Я нанял риэлторов, чтобы помогли все сделать правильно. Надеюсь, получится. Когда буду выступать после послаблений, ипотеку буду платить опять без труда».

Елена уверена, что все делает правильно, защищая интересы детей.

Ранее в эфире ток-шоу Жукова заявила, что ждет восьмого ребенка от бывшего мужа, с которым у нее, якобы, была связь несколько месяцев назад. Певец это все опроверг, заявив, что любит только молодую жену, с которой пошел под венец меньше года назад.