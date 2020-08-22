Горько! 53-летний певец Рома Жуков женился на 28-летней возлюбленной
Фото: Instagram/@olgaillarionova_official
В минувшую пятницу, 21 августа, некогда популярный певец Роман Жуков узаконил отношения с молодой избранницей — Ольга Илларионова едва ли не в два раза моложе музыканта. «Принимаем поздравления», — подписал фото в блоге исполнитель хита «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики».
Впервые о романе 53-летнего Жукова и 28-летней Илларионовой заговорили пару лет назад. Предложение руки и сердца Ольга получила в феврале 2020 года во время романтической поездки во Францию.
Напомним, несколько лет назад Роман Жуков со скандалом расстался с женой Еленой, родившей ему семерых детей. Супруги были венчаны, в браке прожили более пятнадцати лет, а в 2015 году стали родителями в седьмой раз. Однако летом 2018 года стало известно, что музыкант решил уйти от супруги. По его словам, разлад отношений начался шестью годами ранее после гибели пятилетней дочери Елизаветы-Виктории — девочка попала под качели и получила травмы, несовместимые с жизнью. Впоследствии Елена рассказывала журналистам о пагубных пристрастиях бывшего мужа и вспоминала эпизоды домашнего насилия: «Роман в состоянии опьянения становится агрессивным, может на меня и детей руку поднять. Помню, как он со злостью кинул дочь Полю на отдыхе в бассейн, она чуть спину не сломала. А у меня в 2008 году из-за него случился выкидыш. Муж не поверил, что у меня поднялась температура, подумал, что я отлыниваю от домашних дел, заставил убирать дом и идти в магазин: «Если ты как жена не выполняешь своих обязанностей, я с тобой разведусь. Мне не нужна жена-калека!» А утром принудил заниматься любовью, хотя я была на 10-й неделе беременности. У меня открылось кровотечение, пришлось вызвать «Скорую». Ребенка я потеряла. Две недели провела в клинике. Рома все время звонил: "Я с твоими детьми не намерен сидеть. Выписывайся и лечись дома!"».
Фото: Instagram/@olgaillarionova_official, Global Look Press
Видео: Instagram/@olgaillarionova_official
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