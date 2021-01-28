Экс-жена звезды 90-х Ромы Жукова заявила, что ждет от него восьмого ребенка

53-летний экс-солист группы «Мираж» Роман Жуков прожил 14 лет в браке с первой женой Еленой. В 2019-м они развелись, и всего через год звезда 90-х вновь отправился в загс.

С первой супругой Роман Жуков успели родить семерых детей. Все они появлялись на свет в разных странах. Но в 2012 году в семье произошла трагедия: в результате несчастного случая погибла 5-летняя дочь Жуковых Елизавета-Виктория.

И теперь, почти через два года после развода, Елена Жукова заявила, что ждет от бывшего мужа восьмого малыша. В студии программы «На самом деле» она рассказала, что в декабре у нее была встреча с бывшим супругом, после которой она забеременела.

«Он пришел ко мне. Жаловался, что устал от жены. И все получилось», — заявила Елена, отказавшись пройти проверку на детекторе лжи, сославшись на беременность и то, что ей нельзя нервничать. Слова Елены подтвердила и ее подруга, рассказавшая, что однажды застала Жукова в постели бывшей жены.

Сам Рома Жуков отрицал все обвинения. «У меня не было никакого интима ни с кем, кроме моей любимой жены Оли», — заявил он. Кстати, результат его тестирования на полиграфе показал, что он не встречался с Еленой последние полгода.

После развода Роман Жуков старается видеться с детьми как можно чаще, но Елена заявляет, что этого недостаточно и что бывший муж бросил ее на произвол судьбы с шестью детьми.