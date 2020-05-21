Экс-супруг Натальи Водяновой показал милое фото с подросшим 10-месячным сыном: «Маленький мальчик»
Фото: Picture Alliance
Бывший муж Натальи Водяновой — 51-летний Джастин Портман летом 2019 года стал отцом. Его супруга Морган Снайдер родила сына Лео.
В Instagram Джастин показал подписчикам, как за 10 месяцев вырос его младший сын. «Маленький мальчик», — нежно подписал он снимок.
«Великолепно», «Милашки», «Самый милый мальчик и счастливый отец», «Мальчишка такой счастливый. Наслаждайтесь этим временем по-полной. У вас самые милые дети», — написали Джастину в комментариях.
Брак Портмана и Водяновой длился почти 10 лет. За это время они успели родить троих детей — Лукаса, Неву и Виктора. Через много лет после развода Джастин назвал причину расставания с Натальей: «Она стеснялась меня», — сказал он.
Наталья Водянова уже несколько лет состоит в отношениях с миллиардером Антуаном Арно, от которого родила еще двоих сыновей — Максима и Романа. На лето 2020 года была запланирована их свадьба с 300 гостями, но Водянова и Арно отменили ее из-за коронавируса.
Фото: Instagram, Picture Alliance
Видео: Mail Online
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