Экс-супруг Натальи Водяновой показал милое фото с подросшим 10-месячным сыном: «Маленький мальчик»

«Великолепно», «Милашки», «Самый милый мальчик и счастливый отец», «Мальчишка такой счастливый. Наслаждайтесь этим временем по-полной. У вас самые милые дети», — написали Джастину в комментариях.

Брак Портмана и Водяновой длился почти 10 лет. За это время они успели родить троих детей — Лукаса, Неву и Виктора. Через много лет после развода Джастин назвал причину расставания с Натальей: «Она стеснялась меня», — сказал он.

Наталья Водянова уже несколько лет состоит в отношениях с миллиардером Антуаном Арно, от которого родила еще двоих сыновей — Максима и Романа. На лето 2020 года была запланирована их свадьба с 300 гостями, но Водянова и Арно отменили ее из-за коронавируса.