Наталья Водянова на год отложила свадьбу с Антуаном Арно
Фото: Instagram Натальи Водяновой
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы жизни. Так, в этом году должна была состояться долгожданная свадьба супермодели Натальи Водяновой и ее избранника, французского бизнесмена Антуана Арно. Однако из-за сложившихся обстоятельств торжество пришлось перенести на год. В разговоре с главным редактором российского Vogue Марией Федоровой Наталья призналась, что, если бы не коронавирус, то сейчас она бы находилась на своем девичнике на Коста-Рике. «Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали», — заявила модель и филантроп.
По словам Водяновой, карантин также помешал закончить пошив ее свадебного платья.
Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно вместе уже практически десять лет, у пары есть двое сыновей — шестилетний Максим и трехлетний Роман. В начале года супермодель сообщила о помолвке и грядущей свадьбе, на которой планировалось присутствие около 300 гостей. Отметим, что Наталья Водянова была замужем за британским аристократом Джастином Портманом, от которого родила сыновей Лукас Александра и Виктора и дочь Неву.
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Фото и видео: Instagram
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