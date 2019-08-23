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«Четыре цыпленка»: бывший муж Натальи Водяновой показал первое фото старших детей с новорожденным братом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джастин Портман

Фото: Instagram

50-летний Джастин Портман стал в очередной раз отцом в конце июля.

Бывший муж супермодели Натальи Водяновой – теперь отец четверых детей. 25 июля младшего сына Лео аристократу родила его вторая супруга – актриса Морган Снайдер.

Наталья Водянова и Джастин Портман

Малыш родился крепким бутузом весом больше 4 кг. И месяц спустя его старшие братья и сестра – дети Портмана и Водяновой - с ним. Несколько дней назад Джастин показал первую совместную фотографию Невы и Лео, теперь многодетный отец выложил в Сеть общий снимок со всеми своими отпрысками, подписав его «Все четыре цыпленка».

Джастин с детьми

Фото: Instagram

«Самые сладкие», «Отличная работа», «Такие классные», - отметили подписчики Портмана в комментариях.

Напомним, Наталья Водянова и Джастин Портман развелись в 2011 году после 10 лет брака. У них растут 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор. Модель родила еще двоих сыновей Максима и Романа от французского миллиардера Антуана Арно.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Mail Online

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