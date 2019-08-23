«Четыре цыпленка»: бывший муж Натальи Водяновой показал первое фото старших детей с новорожденным братом

Малыш родился крепким бутузом весом больше 4 кг. И месяц спустя его старшие братья и сестра – дети Портмана и Водяновой - с ним. Несколько дней назад Джастин показал первую совместную фотографию Невы и Лео, теперь многодетный отец выложил в Сеть общий снимок со всеми своими отпрысками, подписав его «Все четыре цыпленка».