«Четыре цыпленка»: бывший муж Натальи Водяновой показал первое фото старших детей с новорожденным братом

Бывший муж супермодели Натальи Водяновой – теперь отец четверых детей. 25 июля младшего сына Лео аристократу родила его вторая супруга – актриса Морган Снайдер.
Малыш родился крепким бутузом весом больше 4 кг. И месяц спустя его старшие братья и сестра – дети Портмана и Водяновой - с ним. Несколько дней назад Джастин показал первую совместную фотографию Невы и Лео, теперь многодетный отец выложил в Сеть общий снимок со всеми своими отпрысками, подписав его «Все четыре цыпленка».
Фото: Instagram
«Самые сладкие», «Отличная работа», «Такие классные», - отметили подписчики Портмана в комментариях.
Напомним, Наталья Водянова и Джастин Портман развелись в 2011 году после 10 лет брака. У них растут 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор. Модель родила еще двоих сыновей Максима и Романа от французского миллиардера Антуана Арно.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Mail Online
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