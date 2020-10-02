«Когда твой папа рэпер»: Оксана Самойлова показала стильных дочек
Фото: www.instagram.com/samoylovaoxana/
Блогер и жена музыканта Джигана Оксана Самойлова усилила подписчиков фотографиями со своими очень стильными дочками.
Малышки были одеты в черные костюмчик оверсайз, шапочки и темные очки.
В посте Оксана рассуждает о том, как долго продлятся каникулы у подмосковных школьников и рассказала, как проходят школьные будни детей. Самойлова радуется, что дети ведут себя ответственно – никто из них не канючит по утрам. Многодетная мама предполагает, что все это – хорошие последствия карантина, потому что дети соскучились по социальной жизни.
«Первый месяц учебы позади)))как выяснилось Подмосковье на «каникулы» не уходит по крайней мере пока что)))поэтому наша учёба продолжается))у нас кстати этот месяц прошёл каким то чудесным образом вообще без напряга», – пишет Оксана.
В комментариях подписчики оценили стиль девочек и отметили, что они очень похожи на папу-рэпера.
«Когда твой отец читает репчик😊», «Моднявые какие 😍супер детки у вас,и не вериться что вы с такой фигурой родили 4х детей 👍🏻как в форму так быстро пришли», «Такие сладкие 😻😻 нет , сама больше дочки жду этих каникул 😹😹😹 так быстро надоело 😂😂», «Какие стильные девчонки», «Какие они классные , образы у них огонь 😍👍🌺🌺🌺», –восхищаются поклонники.
Фото и видео: Instagram Оксаны Самойловой
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