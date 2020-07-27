Дженнифер Лопес нежно поздравила жениха Алекса Родригеса с 45-летием: «C днем рождения, мачо»

«Сейчас тебя показывают по ТВ. А я, сидя в студии и глядя на тебя, мечтаю оказаться рядом с тобой. Чтобы смеяться, шутить, и наслаждаться друг другом... Чтобы ни случилось, это все неважно потому что я счастлива тем, что у меня есть ты. С днем рождения, номер 13. С днем рождения, мачо», — написала влюбленная Дженнифер в Instagram.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются с весны 2017 года. Предложение руки и сердца игрок в американский футбол и спортивный комментатор сделал любимой в День святого Валентина в 2019-м. С тех пор пара приступила к постепенной подготовке к свадьбе. Но коронавирус внес свои коррективы в их планы: Лопес и Родригес отменили свадьбу, запланированную на лето 2020-го.

Напомним, у Лопес есть сын и дочь от брака с Марком Энтони, а у Родригеса — две дочери от первой супруги.