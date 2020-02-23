22 февраля 2008 года популярная певица Дженнифер Лопес впервые стала мамой — на свет появились ее двойняшки Эмма и Макс, отцом которых является музыкант Марк Энтони. В этом году детям Дженнифер исполнилось двенадцать лет. В честь праздника певица и ее возлюбленный, бейсболист Алекс Родригес, показали в блогах нежные фото с именинниками. «Я знаю вас уже двенадцать лет, но вы всегда будете моими крошками. С днем рождения, мои красивые кокосики!», — подписала Джей Ло архивный кадр с малышами. «С Днем Рождения, Эмма и Макс !!!!! Я так горжусь вами обоими, и мне так повезло быть частью вашей жизни. Я люблю вас!» — поздравил двойняшек Алекс. Напомним, весной прошлого года Дженнифер Лопес получила предложение руки и сердца от своего избранника. Для певицы этот брак станет четвертым. Алекс Родригес был женат один раз — его первая супруга Синтия Скертис подарила ему дочек Наташу (в 2004 году) и Эллу (в 2008 году). Фото: Instagram, GloballookpressВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!