Алекс Родригес нежно поздравил Дженнифер Лопес с днем рождения: «Ты вдохновение»
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
24 июля 1969 года на свет появилась будущая звезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес. Одно из самых трогательных поздравлений с днем рождения певица и актриса, вдохновляющая миллионы поклонников по всему миру, получила от своего возлюбленного, бейсболиста Алекса Родригеса. Спортсмен поделился в блоге нежным видео, под которым признался в любви имениннице. «С Днем Рождения!!! Каждый миг с тобой волшебен. Ты самый лучший партнер, лучшая мама, самый потрясающий исполнитель. Образец для подражания. Герой. Вдохновение. Я так тобой горжусь. Я так тебя люблю!».
«О, мой бог!! Я люблю тебя и чувствую себя такой счастливой сегодня, когда могу праздновать с моим малышом!» — ответила Алексу Дженнифер.
В Stories Родригес показал, как украсил дом в честь дня рождения невесты – воздушными шарами и нежными цветами.
«Невероятная любовь», «Лучшая пара», «Какая невероятная и красивая пара! Спасибо, что делаете ее счастливой! С днем рождения, Дженнифер!», «С днем рождения, Джен! Люблю тебя очень сильно! Вы настоящее вдохновение для многих людей, и я не могу мечтать о лучшем примере для подражания», — комментируют фолловеры.
Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вместе уже три года. В минувшем году певица получила от своего избранника предложение руки и сердца. Свадьба пары должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было решено отменить. В одном из интервью спортсмен отмечал, что если ситуация с вирусом не стабилизируется, то они устроят импровизированную свадьбу в кругу семьи. Отметим, что Алекс Родригес и Дженнифер Лопес вместе воспитывают четверых детей – у спортсмена есть дочери Наташа и Элла от Синтии Скертис, а у певицы – двойняшки Макс и Эмми от Марка Энтони.
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Фото: Instagram/@arod, Globallookpress
Видео: Instagram/@arod
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