Алекс Родригес нежно поздравил Дженнифер Лопес с днем рождения: «Ты вдохновение»

«Невероятная любовь», «Лучшая пара», «Какая невероятная и красивая пара! Спасибо, что делаете ее счастливой! С днем рождения, Дженнифер!», «С днем рождения, Джен! Люблю тебя очень сильно! Вы настоящее вдохновение для многих людей, и я не могу мечтать о лучшем примере для подражания», — комментируют фолловеры.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вместе уже три года. В минувшем году певица получила от своего избранника предложение руки и сердца. Свадьба пары должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было решено отменить. В одном из интервью спортсмен отмечал, что если ситуация с вирусом не стабилизируется, то они устроят импровизированную свадьбу в кругу семьи. Отметим, что Алекс Родригес и Дженнифер Лопес вместе воспитывают четверых детей – у спортсмена есть дочери Наташа и Элла от Синтии Скертис, а у певицы – двойняшки Макс и Эмми от Марка Энтони.

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