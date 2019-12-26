Мимими дня: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поделились нежной рождественской фотографией
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Трогательный поцелуй звездной пары восхитил Сеть.
«Всех с Рождеством !!! Я люблю тебя и желаю тебе самого счастливого и прекрасного праздника», — написала она.
«Какие вы классные», «Любовь — лучший подарок», — комментируют подписчики.
Фото и видео: instagram
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