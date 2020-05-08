Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отменили свою летнюю свадьбу в Италии

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отменили свою свадьбу, которая должна была состояться летом в Италии. Причиной стал злосчастный коронавирус. О том, что такой поворот событий возможен Лопес обмолвилась еще месяц назад.

Теперь стало окончательно известно: Алексу придется ждать дольше момента, когда он наденет на безымянный палец Дженнифер обручальное кольцо. Приглашенные гости уже получили уведомления об отмене мероприятия, сообщает издание E-News.