Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отменили свою летнюю свадьбу в Италии
Фото: Kristin Callahan/ Global Look press
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отменили свою свадьбу, которая должна была состояться летом в Италии. Причиной стал злосчастный коронавирус. О том, что такой поворот событий возможен Лопес обмолвилась еще месяц назад.
Теперь стало окончательно известно: Алексу придется ждать дольше момента, когда он наденет на безымянный палец Дженнифер обручальное кольцо. Приглашенные гости уже получили уведомления об отмене мероприятия, сообщает издание E-News.
Фото: Instagram
Влюбленные отметили, что они уже проверили свои чувства на прочность и уверены, что будут вместе всю жизнь. Поэтому теперь им некуда торопиться. Алекс Родригес также отметил, что если ситуация с вирусом не стабилизируется, то они устроят импровизированную свадьбу в кругу семьи, как это было в 12-й день рождения его дочери Эллы.
Роман Лопес и Родригеса длится три года. Предложение руки и сердца спортсмен сделал в 2019 году. Для каждого из них предстоящий брак не станет первым: у Дженнифер есть сын и дочь от экс-супруга Марка Энтони, Алекс также растит двух дочерей от бывшей жены.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, Kristin Callahan/ Global Look press
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