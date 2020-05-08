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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отменили свою летнюю свадьбу в Италии

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Фото: Kristin Callahan/ Global Look press

Приглашенные гости уже получили уведомления о том, что торжество не состоится.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отменили свою свадьбу, которая должна была состояться летом в Италии. Причиной стал злосчастный коронавирус. О том, что такой поворот событий возможен Лопес обмолвилась еще месяц назад.

Теперь стало окончательно известно: Алексу придется ждать дольше момента, когда он наденет на безымянный палец Дженнифер обручальное кольцо. Приглашенные гости уже получили уведомления об отмене мероприятия, сообщает издание E-News.

Дженнифер и Алекс

Фото: Instagram

Влюбленные отметили, что они уже проверили свои чувства на прочность и уверены, что будут вместе всю жизнь. Поэтому теперь им некуда торопиться. Алекс Родригес также отметил, что если ситуация с вирусом не стабилизируется, то они устроят импровизированную свадьбу в кругу семьи, как это было в 12-й день рождения его дочери Эллы.

Роман Лопес и Родригеса длится три года. Предложение руки и сердца спортсмен сделал в 2019 году. Для каждого из них предстоящий брак не станет первым: у Дженнифер есть сын и дочь от экс-супруга Марка Энтони, Алекс также растит двух дочерей от бывшей жены.

Фото и видео: Instagram, Getty Images, Kristin Callahan/ Global Look press

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