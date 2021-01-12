Максим Галкин показал модницу-дочь в белой шубе: «Красоточка у нас»
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин не перестает радовать больше 8 миллионов своих поклонников милыми семейными видео. В очередной раз телеведущий показал, как с женой Аллой Пугачевой они встречают Лизу и Гарри из школы после первого учебного дня в новом, 2021 году.
Модница Лиза позировала отцу во всем белом: шапке, костюме и шубе. «Кто у нас красоточка?», — спросил за кадром счастливый отец. «Я!», — радостно ответила дочь. В кадре появилась и Алла Пугачева.
Лиза и Гарри пошли в первый класс, когда им не было и 7 лет. Дети Пугачевой и Галкина учатся в престижной школе, обучение одного ребенка обходится звездной чете в 1,6 миллиона рублей в год, на второго, по правилам учебного заведения, делают скидку.
Во время торжественной линейки 1 сентября гордая и счастливая мать не могла сдержать эмоций и слез, глава семейства успокаивал ее объятиями.
В школу дети Лиза и Гарри Галкины отправились уже полностью подготовленными: с раннего детства они изучали иностранные языки (особенно хорошо им дается французский — любимый иностранный язык их отца), учились играть на фортепиано и изучали окружающий мир.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram