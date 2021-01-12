Максим Галкин показал модницу-дочь в белой шубе: «Красоточка у нас»

Лиза и Гарри пошли в первый класс, когда им не было и 7 лет. Дети Пугачевой и Галкина учатся в престижной школе, обучение одного ребенка обходится звездной чете в 1,6 миллиона рублей в год, на второго, по правилам учебного заведения, делают скидку.

Во время торжественной линейки 1 сентября гордая и счастливая мать не могла сдержать эмоций и слез, глава семейства успокаивал ее объятиями.

В школу дети Лиза и Гарри Галкины отправились уже полностью подготовленными: с раннего детства они изучали иностранные языки (особенно хорошо им дается французский — любимый иностранный язык их отца), учились играть на фортепиано и изучали окружающий мир.