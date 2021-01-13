Максим Галкин показал спортивную фигуру в прозрачном бассейне: «Я прям ух! Ихтиандр!»

«Это окна на улицу или в дом?», «Здоровье тебе, звезда», «Так пока строил, может, и был Ихтиандр. "Во время пути собачка могла подрасти"», «Да ну не прибедняйтесь. Ну Ихтиандр же! Ну просто повзрослевший Ихтиандр!», «Очень даже сексуальный образ, Максим», «Очень даже сексуальный дельфин», «Максим, вы, как всегда, неотразимы! Даже в иронии над собой», — поддержали юмориста подписчики.

Ранее Максим Галкин показывал, как в выходные дни начинает утро с заплыва в бассейне с детьми Лизой и Гарри, и даже передавал подписчикам привет из воды.

Максим Галкин и Алла Пугачева занимаются всесторонним развитием сына и дочери. Дети знаменитостей не только владеют несколькими иностранными языками и играют на музыкальных инструментах, но и отлично плавают. С раннего возраста двойняшки занимались с тренерами и в бассейне могут проделывать даже несложные трюки.